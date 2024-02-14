拜登競選團隊設TikTok帳號 引兩黨質疑

美國總統拜登競選團隊在TikTok開設帳號，至台灣時間13日晚間，已擁有逾8萬4000名粉絲，11日首發的快問快答影片點閱率破720萬。（法新社）

2024/02/14 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登的競選團隊十一日在中國短影音分享平台TikTok（抖音海外版）開設帳戶，爭取年輕選民支持，引發民主、共和兩黨議員質疑有國安風險。白宮則強調，政府禁用TikTok的政策並未改變。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比十二日重申，TikTok至今仍未被批准在政府設備上使用，因為涉及對資料的保存，以及外國行為者可能濫用這些資料和隱私資訊的擔憂。

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不過，聯邦參議院情報委員會民主黨籍主席華納十二日表示，他對中國擁有的TikTok以及拜登競選團隊決定加入TikTok所帶來的國安影響，感到擔憂。他認為，美國應效法印度禁用TikTok。

議員質疑有國安風險

若干共和黨議員也以國安為由，批評拜登競選團隊加入TikTok的決定。共和黨重量級參議員恩斯特（Joni Ernst）在社群媒體Ｘ發文說，這些擔憂「並未阻止拜登競選團隊加入中共危險的宣傳應用程式」。

路透指出，美國國會對於全面禁止TikTok或為政府提供限制它的新工具，相關努力已陷入停滯，但一些議員希望商務部將TikTok的中國母公司「字節跳動」（ByteDance）列入出口管制名單。

拜登競選團隊回應稱，已採取先進的預防措施來確保安全，以吸引使用該平台的年輕選民。拜登競選團隊副經理弗萊厄蒂發表聲明表示，拜登在TikTok上的首次亮相，觀看次數超過五百萬次，而且還在不斷增加，「充分證明我們致力於尋找新的創新方式與選民接觸的承諾和成功」。

中國網友「翻牆」留言吐槽

至台灣時間十三日晚間，拜登在TikTok上已擁有逾八萬四千名粉絲，十一日首發快問快答影片點閱率破七二○萬。不過，留言區有疑似「翻牆」中國網友以簡體中文吐槽：「TikTok打不過就加入」、「大爺你不是要禁用嗎？」、「所以之前欺負抖音是一個誤會嗎？」

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