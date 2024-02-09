1月CPI連4黑 中國通縮續惡化

中國的通貨緊縮問題惡化，中國國家統計局公布，1月消費者物價指數年減0.8％，不僅是連續第4個月下跌，更創下2009年金融海嘯以來最大跌幅。（歐新社）

2024/02/09 05:30

創2009年金融海嘯以來最大跌幅

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國的通縮問題惡化，中國國家統計局昨公佈，一月消費者物價指數（CPI）年減○．八％，較經濟學家預期的下跌○．五％更嚴峻，不僅為連續第四個月下跌，更創二○○九年金融海嘯以來最大跌幅。同時，生產者物價指數（PPI）年減二．五％，減幅高於預期的二．六％，為連續第十六個月下跌。

1月PPI也連16黑

保銀投資首席經濟學家張智威說，「該CPI數據顯示，中國面臨持續的通縮壓力，中國必須採取積極快速的行動，避免通縮預期在消費者心理根深蒂固的風險」。國際貨幣基金（IMF）前中國部門首長普拉薩德也說，物價數據與其他疲軟的經濟訊號「預示中國經濟將面臨一段危險時期」。

請繼續往下閱讀...

1月豬肉價年減17.3％

華爾街日報報導，中國的通縮壓力加劇。一月蔬果、肉類價格齊跌，豬肉價格較去年同期重挫十七．三％。排除波動性的食品與能源價格，核心CPI從前一月的年增○．六％放緩至○．四％。至於PPI，不只商品價格，服務價格也疲軟，年增○．五％的幅度僅為上一月的一半。

春節前不漲反跌 美髮院打5折

北京宋姓美髮師表示，通常人們願意春節前花大錢整理頭髮，但今年一些店家的洗加剪價格不到二十元人民幣，約一般價格五成。過去每兩個月剪髮一次的顧客，現在也改為每三、四個月才上門。她說，「在經濟低迷之際，消費者在支出上越來越謹慎」。

報導說，通縮是難以解決的經濟問題，下跌的價格侵蝕企業利潤，消費者在未來可能再降價的預期心理下延後支出。這導致企業削價競爭、推遲招聘與投資，進一步抑制支出，使通縮惡性循環。此外，隨著內需不振，中國業者將降價尋求國外買家，進而擠壓其他國家的製造業，加劇中國與美國為首的西方陣營之間的貿易緊張。

彭博指出，經濟學家認為，由於房市動盪，中國的通縮壓力將持續至少六個月，儘管中國二○二三經濟成長達到政府設定的五％目標，但決策者若沒有推出規模更大的刺激措施，今年將難以重演類似表現。澳盛銀行首席經濟學家楊宇霆說，「長期的房產困境與股市波動傷害家庭情緒」；需求缺乏導致產能過剩，進而引發的通縮壓力仍然強勁，此刻「迫切需要」降息，疲軟的通膨數據提供很好的理由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法