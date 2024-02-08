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哈瑪斯提135天3階段停火 美以磋商

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已提出為期135天的3階段停火計畫，將釋放剩餘人質，交換以方釋放巴人囚犯，以軍撤離加薩走廊。（法新社檔案照）

巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已提出為期135天的3階段停火計畫，將釋放剩餘人質，交換以方釋放巴人囚犯，以軍撤離加薩走廊。（法新社檔案照）

2024/02/08 05:30

以哈戰爭滿4個月

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯七日在耶路撒冷與以色列總理納坦雅胡會面，討論美國、卡達和埃及居中斡旋的停火方案；巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」已提出最新的一百卅五天三階段停火、最終達成停戰協議的方案，回應以國提出的停火六週。

布林肯第5度赴中東斡旋 會納坦雅胡

哈瑪斯六日晚間透過卡達和埃及提出的最新停火草案分三階段、每階段四十五天進行，第一階段行動包括釋放所有以國女性、十九歲以下男性和老弱平民人質，換取以國對等釋放其監禁的巴勒斯坦婦孺老弱，以及額外釋放包括哈瑪斯指定的五百人在內一五○○名囚犯，更多援助送入加薩，以及以軍撤出加薩平民區；第二階段哈瑪斯釋放剩下大多為士兵的以國男性人質，交換以方釋放更多巴囚、所有以軍撤出加薩；最後一階段是雙方交還死者遺體、達成停戰協議。哈瑪斯也希望由卡達、埃及、美國、土耳其和俄羅斯當雙方協議的保證人。

這項提議實際上會讓哈瑪斯繼續在加薩掌權，並可重建其軍事能力，先前以國官方已經嚴正拒絕，加上納坦雅胡多次表明，在徹底戰勝哈瑪斯之前，不會接受停戰或者從加薩完全撤軍，因此，幾乎可以肯定以國會拒絕這項提議。

拜登：哈瑪斯新方案「有點太過」

美國總統拜登說，哈瑪斯提出的最新方案「有點太過」，但還在持續磋商。不過居中斡旋者和以國評論家認為，哈瑪斯提出一份「起價非常高」的提議，但是至少並未排除繼續談。卡達首相穆罕默德六日與布林肯會面時，向記者說哈瑪斯的回應「整體來說是正面的」。

哈瑪斯在去年十一月為期一週的停火期間，釋放約一百名人質。以國軍方六日指出，目前仍有一百卅六人被俘、卅一人死亡；另有官員說，還有另外廿名人質或許也已喪生。

布林肯這次是以哈戰爭以來，第五度赴中東斡旋，五、六日兩天先後訪問沙烏地阿拉伯、卡達，七日在耶路撒冷與納坦雅胡會面。

布林肯說，沙國實質統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼重申，對於沙以達成關係正常化的協議「仍有強烈興趣」，但是加薩需要停火，並且「有一份可靠、有時間限制的路線，建立巴勒斯坦國」。

單獨法案對以國援助176億美元 美眾院否決

另外，美國聯邦眾議院六日以二五○票反對、一八○票贊成，未達通過所需三分之二多數，否決提供以色列一七六億美元軍援法案。這項由共和黨提出的法案單獨處理軍援以國，遭民主黨議員批評，意在破壞拜登政府所提的包裹邊境安全、援以和援烏等經費的一一八○億美元法案，拜登日前也揚言會動用否決權推翻此案。

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