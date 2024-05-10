「泰」熱了！披披群島深陷缺水危機 重創當地觀光業

泰國觀光勝地披披群島深陷缺水危機。（法新社）

2024/05/10 11:58

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鄰近普吉島的「披披群島」是泰國旅遊勝地之一，電影《海灘》（The Beach）更在此取景拍攝。近日島上因乾旱而陷入缺水危機，嚴重衝擊當地觀光業，更傳出有業者考慮暫停營運。

綜合泰媒報導，2個月以來，由於嚴重乾旱缺水，泰國甲米府披披群島（Phi Phi Islands）的居民、遊客、飯店與餐廳無水可用，私人自來水公司自4月23日起也已暫停供水。

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甲米府旅遊協會主席善佩（Sanphet Sisawat）透露，由於負責提供自來水給住戶、企業、酒店的公司停止服務，一些企業經營者只好從甲米府市中心買水運回島上。

島上的大型酒店、度假村與公司企業的自流井也幾乎斷水，不少酒店及旅遊項目被迫取消，為當地觀光業者帶來巨大損失。若缺水危機沒有解決，有些業者則不排除暫時關閉。

為緩解披披群島的缺水問題，甲米府已要求泰國皇家海軍從普吉島基地運來每趟10萬公升的淡水；當局也考慮利用私人物流船再提供20萬公升的水給當地人。

隨著高溫持續以及遊客數量不斷增加，芭達雅、象島等泰國觀光勝地都面臨缺水問題，部分景點更因此暫停開放。

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