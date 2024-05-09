泰國公廁垃圾桶驚見嬰屍衛生紙塞口鼻 19歲小媽媽幹的

泰國曼谷一處公廁廁所內發現一具男嬰屍體。（圖取自Bright TV）

2024/05/09 16:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷近日傳出一名剛出生的男嬰被丟棄在公廁垃圾桶內，口鼻皆被衛生紙塞住，沒想到竟是19歲的母親痛下殺手。

綜合泰媒報導，近日在曼谷一處公廁的垃圾桶內發現一具新生男嬰的屍體，肚子還連結著臍帶，推測已經死亡8至10個小時。更可怕的是，嬰兒的鼻子與嘴巴全被衛生紙堵住。

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泰國警方接獲消息後馬上著手調查，終於找到男嬰的母親，是一名年僅19歲的寮國女子Nampueng。她稱幾個月前才意識到自己懷孕了，現在十分後悔造成這場悲劇。

Nampueng表示，孩子是她在上廁所時自己掉出來的，生命徵象一切正常。為避免孩子的動靜被廁所外的男友發現，她趕忙用紙巾塞進孩子的口鼻，企圖堵住嬰兒的哭聲。

Nampueng的男友是23歲的寮國男子，堅稱自己完全不知道女友懷孕的事情。他表示，女友從未告訴他懷孕了，他也不曾看見Nampueng有懷孕的跡象。不過他有發現女友變胖，於是關心她是否懷孕，卻換來Nampueng否認，稱只是吃太多並沒有懷孕。除此之外，Nampueng的父母也全然不知孫子的存在。

目前整起事件還在等待屍檢報告及親子鑑定，以釐清嬰兒是誰的孩子。

19歲的男嬰母親在公廁誕下男嬰。（圖取自Bright TV）

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