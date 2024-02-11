出國走春！ 中國春旅改衝泰國 遊客暴增220％

為免除國內塞車之苦，中國民眾今年找到了春節更好的去處，而且不用人擠人，那就是前往泰國。據數據顯示，春節期間訪問泰國的中國遊客，相比去年增加220.2%。（示意圖/資料照）

2024/02/11 19:56

〔記者劉宇捷／綜合報導〕春節期間有不少遊客選擇利用這段連假，好好出去「走春」，然而對中國民眾來說，光是返鄉過節就已經花掉數天的時間卡在交通上，更別說要出遊。不過，今年他們找到了更好的去處而且不用人擠人，那就是前往泰國，數據顯示，農曆春節期間訪問泰國的中國遊客，相比去年增加220.2%！

據媒體引述中國國際廣播電台（CRI）報導，儘管中國與泰國的免簽協定3月1日才生效，不過年假期間已有大批中國旅客湧入泰國。甚至有遊客抱怨光是入境就需要排隊2至3小時，對此，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）下令，要做好春節接待中國遊客的準備，以及解決入境排隊情況等問題。

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自從中國與泰國於今年1月簽訂了永久免簽協定後，中國遊客赴泰的意願大增，即使生效日期還未到，但中國旅遊平台攜程（Ctrip）就統計到，有關泰國的關鍵字搜尋一天內就成長了7倍，而春節期間，中國遊客赴泰國旅遊的訂單數量也相對增長了超過13倍。

媒體指出，春節期間，泰國飛往中國的航班共計3086架次，較去年同期成長202.6%，其中，執飛最多的3個機場分別為蘇凡納布機場、廊曼機場和普吉機場；旅客人數則增長220.2%，達到45萬8813人次。

泰國旅遊及體育部長素達婉預估，春節訪問泰國的中國遊客將比去年增加335%，但仍比疫情前的2019年少約50%；而中國遊客平均每人每次旅行的消費額約為58236泰銖（約50665元新台幣），較去年成長8%，比起2019年同期增加25%。

此外，攜程分析數據也顯示，中國遊客赴新、馬、泰三國的旅遊訂單同比增長超過15倍，其中，赴新加坡、泰國旅遊訂單增長超過13倍，馬來西亞旅遊訂單則增長超過22倍。

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