新罕布夏初選勝出 川普再下一城

前美國駐聯合國大使海利堅稱，將繼續爭取黨內提名，奮戰到底。（法新社）

2024/01/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國前總統川普廿三日在共和黨總統候選人黨內初選中再下一城，在新罕布夏州的初選贏得過半數選票，朝獲得共和黨提名問鼎白宮更邁進一步；在此同時，共和黨內呼籲團結挺川，逼退川普主要對手、前美國駐聯合國大使海利的呼聲四起，但海利表示初選還沒結束，暗示她不會退選。

海利得票率43％︰離結束還早得很

紐約時報報導，根據已開出的九十二％新州初選選票，川普與海利的得票率分別為五十四．六％與四十三．二％，各拿到十二張與九張黨代表票，另有三票未分配。儘管川普在新州初選中並未複製稍早在愛荷華州初選時的輾壓式大勝，但他接連在愛州與新州勝出，幾乎已底定終能獲得共和黨提名成為總統候選人─因為歷來從沒有哪位贏得愛新二州的共和黨參選人，最終未能獲得黨內提名成為總統候選人。

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川普本人在新州納述亞發表勝選演說時也提及這一點，暗示他終將獲得共和黨提名重返白宮，「當你贏了愛荷華州與新罕布夏州時，（這樣的）人從沒輸過─從來沒有─所以我告訴各位，我們也不會是第一個（贏了愛新二州但沒被黨內提名）」。川普也不忘把砲火對準主要對手海利，直言「她沒贏，輸了」，以及稱海利有妄想症、是冒牌貨，被他打得落花流水。

但海利誓言繼續選下去，指稱新州是全國第一個舉行初選的州，但非全國最後一個，「離初選結束還早得很」。新州之前的愛州初選採黨團會議形式。海利還暗示，川普若獲得黨內提名，就等於是民主黨總統拜登連任，最後是副總統賀錦麗當家；五十二歲的海利還拿年紀做文章，指稱哪個政黨不推出八旬老人選總統，就能勝選。

海利本命區南卡 關鍵盟友背棄

但從客觀面來看，海利的初選選情前景黯淡：她斥資競選的愛新二州均未能開出好結果，相較於川普獲得多名前黨內初選對手支持，海利反遭曾獲她支持的南卡羅來納州聯邦眾議員梅絲（Nancy Mace）背棄─梅絲宣布挺川，恐有損海利在她曾擔任州長的南卡州初選選情。

川海的下一場對決，就是二月廿四日投票、黨代表票五十張的南卡州初選。至於二月八日投票的內華達州，川普與海利分別參加黨團會議與初選，不會正面對決；然因僅黨團會議結果可決定黨代表票去向，川普廿三日自行提前宣布拿下內州。

美國前總統川普23日贏得關鍵的新罕布夏州共和黨初選，使他愈來愈接近在年底的總統大選中，再度與民主黨現任總統拜登交鋒。（路透）

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