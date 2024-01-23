中國雲南省昭通市22日清晨發生土石流，已知19戶房屋至少47人遭掩埋，目前已發現9具遺體，另有2人幸運獲救，但失聯者恐凶多吉少。（歐新社、路透）

2024/01/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村廿二日發生土石流，已知十九戶房屋至少四十七人遭掩埋，各防災部門出動三百多人參與救援，至少已發現九具遺體，另有兩人幸運獲救。目前當地仍在下雪，失聯者恐凶多吉少。重大災情驚動中國國家主席習近平，要求相關單位全力搜救失聯人員。當地村民向媒體表示，懷疑事故與當地煤礦開採有關。

至少發現9具遺體

中國中央電視台此前報導，涼水村和興、和平兩個村民小組（中國農村最基層行政編組）當天清晨五時十一分發生土石流，十八戶四十七人被埋；據自然部門資源消息，被掩埋的房屋增至十九戶。雲南當地省、市、縣等單位出動三百餘人、五十多台機具展開搜救工作，現場氣溫達攝氏零度，並持續降雪，搜救進展困難。截至廿二日晚間九時，已知至少九死，另有兩人獲救，五百多名居民緊急轉移。

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據報導，習近平要求全力搜救失聯人員，防範發生次生災害。國務院總理李強也要求全力救援，盡最大努力減少傷亡。副總理張國清已率工作組前往雲南指導搜救。

可能與煤礦開採有關

發生土石流的和興、和平村是涼水村的兩個村民組，約一百多戶、五百多人居住，多為彝族，靠種植玉米和馬鈴薯為生。發生事故的塘房鎮及周邊的潑機鎮，散布多家煤礦。中國媒體引述村民報導，事發前一個月，村裡的山體曾出現裂縫，懷疑事故與當地煤礦開採有關。官方承認此前曾接獲有關煤礦開採導致附近房屋開裂的投訴，但聲稱查證顯示兩者無關。

目擊者回憶意外發生時的場景，「整座山全部垮下來」，「挖煤，下面就是煤礦，可能挖煤挖空掉了」，進而導致這次事故。

中國雲南省昭通市22日清晨發生土石流，已知19戶房屋至少47人遭掩埋，目前已發現9具遺體，另有2人幸運獲救，但失聯者恐凶多吉少。（歐新社、路透）

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