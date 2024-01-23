美共和黨總統初選 三腳督變「川海」爭

迪尚特（法新社）

2024/01/23 05:30

迪尚特退出 表態挺川普

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨第二場黨內總統初選廿三日在新罕布夏州舉行，數月以來支持度未見起色的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis），廿一日宣布退出初選，轉而支持前總統川普。在迪尚特退出後，共和黨初選僅剩川普與前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）兩人捉對廝殺，也從去年夏天群雄並起態勢，逐步底定為川普獨尊。

再拿下新罕布夏州 川普幾乎篤定出線

選前民調顯示，川普領先海利幅度擴大到兩位數，勝券在握。美國史上沒有參選人在贏得頭兩州的初選後，還在提名戰中落敗的紀錄，因此川普若在新罕布夏州初選中再下一城，幾乎篤定將再度代表共和黨角逐白宮。

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迪尚特在社群平台Ｘ上傳影片，表示「我對於百分之百履行自己的承諾引以為傲。我很清楚，大部分共和黨初選選民想要給川普另一次機會。」迪尚特說，儘管他與川普存在分歧，但川普比現任總統拜登優秀，「毋庸置疑」。他說：「我承諾支持共和黨提名人選，並將遵守此一承諾。我為他背書，因為我們不能回到往昔共和黨守舊派，或是將海利代表的陳腐統合主義（corporatism）新瓶裝舊酒。」

CNN民調預估 川普50％海利30％

迪尚特十六日在愛荷華州黨團會議投票中，支持率排名第二，但在他宣布退選前幾小時，美國有線電視新聞網（CNN）與新罕布夏大學（UNH）針對川普在新罕布夏州的初選預測民調顯示，川普的支持率達五十％，海利為卅％，迪尚特只有六％。CNN／UNH一月初發表的民調顯示，川普的支持率為卅九％，海利為卅二％。儘管海利自去年夏季以來支持率大幅成長，但幅度仍趕不上川普，兩人差距再次擴大至兩位數。

儘管川普被指控試圖推翻二○二○年敗選結果，面臨九十一項刑事指控，但大多數民調顯示，超過七成的共和黨人對川普有好感，在新罕布夏州有約三分之二迪尚特的支持者，將川普視為第二選擇。雖然新罕布夏州以傳統獨立派與溫和選民居多，但學者認為，海利要成功拉攏迪尚特支持者並不容易。

川普團隊發表聲明表示，川普很「榮幸」獲迪尚特背書，呼籲共和黨人團結起來支持川普，並將海利指為「全球主義者和民主黨參選人」，敦促選民「是做出明智選擇的時候了」。

海利則警告，美國「並非一個舉行加冕典禮的國家」，況且迄今只有一州完成初選，其中有半數選民選擇川普，另一半沒選他，「美國選民有權選擇，在川普、拜登再次對決和新保守派路線之間二擇一。」

海利（歐新社）

川普（彭博）

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