日登月探測器 太陽能電池「罷工」
2024/01/21 05:30
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸，但因探測器上的太陽能電池未能發電，只能靠內建電池運作，電力會在當天耗盡，未來需期待陽光照射到太陽能板時，電池能恢復運作。對於此次所要驗證的在離目標地區100公尺內的全球首創精準著陸科技，JAXA理事國中均認為已實現目標，將在1個月內判斷精準度，但因太陽能電池無法發電，他只給這次任務勉強及格的60分。（歐新社）
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日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的小型探測器「SLIM」20日成功在月球赤道南側的酒海隕石坑附近表面著陸，但因探測器上的太陽能電池未能發電，只能靠內建電池運作，電力會在當天耗盡，未來需期待陽光照射到太陽能板時，電池能恢復運作。對於此次所要驗證的在離目標地區100公尺內的全球首創精準著陸科技，JAXA理事國中均認為已實現目標，將在1個月內判斷精準度，但因太陽能電池無法發電，他只給這次任務勉強及格的60分。（歐新社）
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