讓孩童接觸色情、自殘、吸毒…內容 美愛荷華州 起訴TikTok

美國愛荷華州總檢察長博德十七日指控TikTok「讓孩童接觸色情、自殘、吸毒或更糟的內容」，起訴TikTok與中國母公司「字節跳動」。（美聯社檔案照）

2024/01/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕「抖音」國際版「TikTok」近年在美國諸州引發禁用潮及訴訟，最新案例為愛荷華州檢察長博德十七日以誤導家長之名起訴其與中國母公司「字節跳動」，她指控TikTok「讓孩童接觸色情、自殘、吸毒或更糟的內容」，卻「把家長蒙在鼓裡」。

愛州檢察長 控TikTok誤導家長

博德訴狀指出，雖然TikTok在官網宣稱「努力防止未成年子女接觸到具有明顯成熟主題的內容」，但上述政策聲明顯具有誤導性。她強調，TikTok「時常充斥」成人與性方面的內容，並「將內容的嚴重性加以扭曲，藉此逃過家長限制」；要求TikTok更正聲明，並處以罰款來補償消費者。

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猶他州、阿肯色州、印地安那州也有過相關提告；其中印州案已在去年十一月遭駁回，蒙大拿州去年四月通過法案禁用TikTok，但遭法院暫時擋下。聯邦最高法院將裁定，各州企圖管制社群媒體是否違憲。

賓州10歲女喪命 上訴法院審理

同日，聯邦第三巡迴上訴法院法官就TikTok與字節跳動被控在二○二一年導致賓州十歲女童奈拉死亡案展開審理。奈拉當年玩熱門的「昏迷挑戰」後死亡，其母委任律師指控，TikTok持續向一個易受影響的十歲孩子發送危險挑戰，「讓她相信這很酷很有趣」。上訴法院的審理重點，在於國會一九九六年通過的「通訊端正法」第二三○條所規定的「網際網路平台無須對其平台用戶所發表的言論負責」是否不合時宜。法官馬泰說：「我們大概都同意，一九九○年代沒有這科技，使用也不如現在之廣」。

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