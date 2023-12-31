俄西歐戰線 策反法國 分化挺烏

美媒踢爆俄羅斯克里姆林宮欲透過拉攏法國親俄極右派人士來削弱法國對烏克蘭的支持。圖為烏克蘭總統澤倫斯基廿九日前往飽受俄軍攻擊的烏東前線城鎮阿夫迪夫卡視察時，以手機拍攝影片。（法新社）

2023/12/31 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報卅日報導，一份克里姆林宮文件顯示，俄羅斯正透過與當地極右派人士合作，加強破壞法國對烏克蘭的支持，這是莫斯科在西歐的秘密宣傳戰線，亦為俄國入侵烏克蘭行動的一部分。

根據某歐洲國家安全部門取得、華郵查閱過的一份克宮文件，俄羅斯總統普廷的第一副幕僚長基里延科（Sergey Kiriyenko）已指派一群克宮政治策士，透過社群媒體與法國政治人物、意見領袖與激進人士，來煽動法國政治齟齬，以達破壞法國對烏克蘭的支持以及削弱北大西洋公約組織（NATO）的挺烏決心的目的。

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根據了解，克宮策士策反的話術，包括西方制裁俄羅斯導致貿易下滑進而損及法國經濟，法國因而有陷入「近年來最嚴重社經危機」之虞，以及宣稱軍援烏克蘭會讓法國失去自衛武器。克宮發言人佩斯科夫斥此為假新聞與垃圾，而俄國此舉看似並未動搖法國政府與人民堅持挺烏；但法國國際關係研究所所長高馬特指出，親俄社群媒體帳號在法國的受矚目程度逐漸攀升，法國極右派政黨的支持率也一直走揚。

俄拉攏法國極右派領袖

上述克宮文件未揭露俄國意欲拉攏的法國人，但華郵在報導中直接提及數名助俄人士，像是曾資助法國極右派領袖瑪琳．勒班選總統的前歐洲議會議員沙夫豪森，以及被法國國會的外力干預法國政治調查報告點名的反挺烏大將、立場親俄的歐洲議會議員馬利雅尼。

沙夫豪森是勒班的政黨「國民聯盟」黨員，一直致力於規劃將親俄政治人物推上法國政壇；隨著烏克蘭反攻不利、歐洲各國政府苦於生活成本上升與支持率暴跌，再加上極右派民粹主義者興起，沙夫豪森看到一度因俄烏戰爭而夢碎的俄羅斯與歐洲極右派結盟的新契機，揚言必須改變所有西歐國家政府，控制政府與拿下領導權。

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