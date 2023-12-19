北韓射洲際彈道飛彈 射程涵蓋全美

北韓18日上午發射一枚疑似洲際彈道飛彈，據研判最高飛行高度逾6000公里，射程可達1萬5000公里，覆蓋美國全境。（法新社）

2023/12/19 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕北韓十七日晚間及十八日上午分別發射一枚短程彈道飛彈，以及一枚疑似洲際彈道飛彈（ICBM），後者據研判最高飛行高度逾六千公里，射程可達一萬五千公里，覆蓋美國全境。這是北韓今年第五次試射ICBM，藉此向美韓「核戰預演」示威。日本向北韓表達強烈抗議，並和美國高層國安官員舉行電話會談，確認將對此密切合作。南韓也嚴正警告北韓停止挑釁，否則韓美兩國隨時都能以壓倒性優勢反制。

南韓聯合參謀本部（下稱聯參）表示，當地十八日上午八時廿四分偵測到北韓從平壤地區向朝鮮半島東北部海域，以高仰角發射一枚彈道飛彈，飛行約一千公里後落海。

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日本防衛省隨後指出，該枚飛彈在上午九時卅七分落在日本專屬經濟區以外海域，飛行時間約七十三分鐘，最高飛行高度超過六千公里，可能是ICBM。防衛副大臣三宅慎吾進一步說，該枚飛彈的射程可能超過一萬五千公里，意味能到達日本和美國本土任何地方。

南韓「韓聯社」指出，這是北韓今年第五次發射ICBM，上次是七月十二日試射「火星-18型」。由於這次的飛行時間、射高、射程均與上次相似，推測也是火星-18型飛彈。南韓國家安全保障會議（NSC）則說，這是一枚固體燃料ICBM。

北韓國防部在發射飛彈之後發表言詞激烈的聲明，譴責美、韓「軍事流氓」十五日在華府召開「核諮商小組」（NCG）第二次會議，商定在明年中前制定策劃和運用核戰略的指南，並在明年八月「乙支自由護盾」年度軍演中納入核戰場景，建立「延伸嚇阻」，指此為「公然宣示核對抗」。

南韓總統尹錫悅指示有關部門，積極推動韓美日三方共享飛彈預警資訊機制，並強調必須保持韓美聯合防衛態勢，以壓倒性力量反制北韓挑釁。

日本首相岸田文雄也強烈譴責北韓，指此舉明顯違反聯合國安理會相關決議，也威脅地區的和平穩定。

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