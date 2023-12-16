又與美撞日 中國3射無人太空載具

美國波音公司研發的軌道試驗飛行器X-37B。（路透檔案照）

2023/12/16 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國太空軍持續測試的美國波音公司X-37B無人太空飛機，原訂十日進行第七度發射，但一延再延；中國官方新華社十四日報導，中國在酒泉衛星發射中心運用長征二號Ｆ運載火箭發射一型可重複使用的試驗太空載具。新華社二○二○年九月四日、二二年八月五日發布過相同內容，此次首度提及「太空科學實驗」為開展計畫目的之一，但一樣未公告具體型號或附任何影像。

美國太空軍作戰部長薩爾茨曼本週表示，中國將在X-37B升空之際發射「神龍」飛船，「中國人對我方太空飛機極度感興趣，不令人驚訝」，在時間、順序上與美方同步「可能非巧合」。

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追蹤火箭發射與太空活動的哈佛天文學家麥道爾透露，美國太空軍正追蹤中方無人太空載具，其運行軌道約在離地面三百公里處。麥道爾還說，中方太空載具類似X-37B，約五到八公噸重、長約十公尺。

美延後發射 中仍無影像

身為在美國和前蘇聯之後成功將太空飛機送入軌道的第三個國家，中國雖稱開發可重複使用技術是為降低成本，也從未公告三次發射成功型號，但長征二號Ｆ運載火箭向來主要任務正是發射神舟系列載人飛船。

美國太空軍持續測試的X-37B無人太空飛機，原訂十日晚間自佛州卡納維爾角的甘迺迪太空中心執行第七次任務，計畫首度藉美國太空探索技術公司的「獵鷹九號」運載火箭帶到更高運行軌道進行各項測試，但因天候與技術問題，至十四日已三度延後發射。該機型十三年來不斷進化，上次執行任務為二○二○年五月，在地球軌道繞行逾九百天，落地時已是二二年十一月。但美方至今始終對實際用途隻字未提。

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