2050淨零排放 美喊提升核電3倍

聯合國氣候峰會正在杜拜舉行，圖為2日簽署宣言要求在2050年前將世界核電產能提高到2020年水準3倍的22個國家代表拍攝團體照。（歐新社）

2023/12/03 05:30

117國支持2030年提升再生能源產能2倍

〔編譯林家宇／綜合報導〕二日在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約締約方第廿八次會議 （COP28）」中，美國、日本和數個歐洲國家共廿二國領袖，號召在二○五○年提升核能發電量至以二○二○年為基準的三倍。美國氣候特使凱瑞表示，「我們不是主張核能絕對會是其他所有能源的全面性替代品」、「但科學和現實的事實、證據告訴我們，你是無法在完全缺少核能的情況下達成二○五○淨零排放的目標」。

請繼續往下閱讀...

核能爭議高 環團反對替代化石燃料

共同簽署的英國、法國、南韓、比利時、加拿大、荷蘭、瑞典、芬蘭和阿拉伯聯合大公國等，也保證會採取行動投資相關領域。俄羅斯和中國這兩個核能大國則沒有簽署。這廿二國強調，核能對於在本世紀中葉實現碳中和的目標發揮關鍵作用。然而，以核能做為替代化石燃料的乾淨能源選項，勢必因安全性和核廢料處理引發爭論。環保團體「350.org」以二○一一年福島核災為例強調核能危險性，北美主任歐道爾說，「儘管我們讚賞拜登政府計畫投資替代能源，但我們沒有時間浪費在核能之類的危險事務上」。

二日在這場聯合國氣候峰會中提出的二○三○年將再生能源產能增加兩倍、能源效率增加一倍的承諾則獲得了一一七國的廣泛支持。德國總理蕭茲表示，「我們都得展現出相同的決心來逐步淘汰化石燃料，就從煤炭開始」。

限制石油和天然氣產業甲烷排放

另一項重大議題是減少第二大溫室氣體甲烷排放量。美國在會上宣布，將加強對石油和天然氣行業甲烷排放的限制。預計新規定將在未來十五年減少這兩大產業八十％的甲烷排放量。美中全球兩大溫室氣體排放國上月達成加強氣候合作協議，但北京並無加入由美國背書、超過一五○個國家簽署的「全球甲烷承諾」。該承諾目標在二○三○年減低全球甲烷排放至少卅％。

美允捐氣候基金30億美元

代表美國出席會議的副總統賀錦麗二日宣布，將資助「綠色氣候基金」卅億美元（約九五二億台幣），不過該筆預算還需獲得國會通過。綠色氣候基金為全球最大的氣候基金，為開發中國家因應氣候變遷提供補助和貸款，美國上一次捐助該基金是在前總統歐巴馬執政的二○一四年，當時捐助卅億美元。法新社報導，在美國宣布捐助前，綠色氣候基金已獲得一三五億美元的認捐。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法