與中過從甚密 美阻斷沙國AI投資

沙烏地阿拉伯石油公司沙烏地阿美旗下創投基金，傳被美國監管單位要求出售矽谷一家AI晶片新創企業股權，原因與該基金和中國關係密切有關。（彭博）

2023/12/02 05:30

沙國創投基金投資AI晶片 傳被迫出售持股

〔編譯孫宇青／綜合報導〕彭博一日引述知情人士指出，美國外來投資委員會（CFIUS）指示沙烏地阿拉伯國家石油公司「沙烏地阿美」（Saudi Aramco）旗下創投基金Prosperity7，出售其持有的人工智慧（AI）晶片新創企業Rain AI的股份，避免美國國家安全遭遇風險。據了解，此舉可能與該基金和中國過從甚密有關。

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創投基金Prosperity7是Rain AI去年募資兩千五百萬美元的頭號投資者，但CFIUS在過去一年中的某個時間點指示該基金取消交易。Rain AI是一家由AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI共同創辦人兼執行長阿特曼（Sam Altman）部分資助的企業，藉由大腦運作方式發想設計AI晶片。美國金融分析網站PitchBook數據顯示，Prosperity7將股份賣給Grep VC，但目前相關各方未回應詢問。

CFIUS負責審查涉及國安問題的外國對美國企業和房地產的投資。監督CFIUS的美國財政部表示，「CFIUS致力於在職權範圍內採取一切必要行動，以維護美國國家安全」。不過，沙國對美國AI技術的投資，可能會因為這次退場而受到影響。

美加強對中東財富基金審查

據報導，美國正在加強對中東財富基金活動的審查，部分原因是逐步抵制與中國關係密切的實體。上個月，中國甫與沙國簽署價值約七十億美元的雙邊本幣互換協議。沙國在設法吸引中國科技企業之際，沙美公司仍對中國能源產業投資數十億美元。基金規模達十億美元的Prosperity7拋售股權之所以受矚，是因為白宮採取行動遏阻中國掌握技術優勢，尤其是半導體產業，包括AI。

雖然AI晶片市場由輝達（Nvidia）主導，但Rain AI和阿特曼仍與亞洲和歐洲的數十家新創公司合作尋求設計更便宜、更節能的晶片。阿特曼目前仍在努力為一家新的AI晶片公司籌集數十億美元，並親赴中東為代號「Tigris」的計畫籌資。雖然阿特曼是Rain AI的早期投資者，但關於他目前是否仍活躍於該公司、如何看待這項技術，以及最新籌資和訪問行動是否與該公司有關，目前都不得而知。

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