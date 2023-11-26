75架無人機夜襲基輔 74架被擊落
〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭官員廿五日表示，俄羅斯當天凌晨四時鎖定烏國首都基輔，發動去年二月廿四日開戰以來針對該市的最大一波無人機攻擊，七十五架伊朗製「見證者」由北至東接連展開逾六小時襲擊，導致基輔七十七處住宅、一二○家機構斷電，影響一．七萬居民，轟炸聲與烏方防空系統轟鳴在全市交互回響，但烏方最終擊落俄國七十四架無人機。
襲擊逾六小時
英國廣播公司（BBC）指出，對烏開戰已滿廿一個月的俄國在飛彈庫存日漸減少的情況下，以「見證者」無人機為廉價替代品：雖速度不及彈道飛彈，但獨特三角翼可裝卅至五十公斤彈藥，且體積小而易躲過防空系統偵測。基輔市長克里契科表示，這次攻擊也波及一間幼稚園，導致至少五人受傷，包括一名十一歲孩童，所幸無人喪命。
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烏克蘭空軍表示，有六十六架無人機是在基輔及其周邊區域被擊落。空軍司令歐雷斯楚克讚揚「機動火力部隊」的效率，這支部隊通常使用皮卡車，在車上平板處安裝機槍或高射砲。他表示，這支部隊擊落將近四十％的無人機。
俄國這次攻擊的目的尚不清楚，但烏國當局近來警告，俄羅斯將試圖複製去年冬季模式，再度發動空襲以摧毀烏國的能源系統。總統澤倫斯基指控，這起攻擊發生在烏國最慘痛的民族悲劇、紀念一九三二到三三年數百萬人餓死的大飢荒紀念日當天，為俄國所發動的「蓄意恐怖」行為，並表示烏國將「繼續努力團結世界，共同抵禦俄羅斯的恐怖」行徑。