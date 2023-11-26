75架無人機夜襲基輔 74架被擊落

俄羅斯廿五日凌晨四時針對烏國首都基輔發動開戰以來最大一波無人機攻擊，至少出動七十五架伊朗製「見證者」，圖為遭烏軍擊落的無人機爆炸起火。（路透）

2023/11/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕烏克蘭官員廿五日表示，俄羅斯當天凌晨四時鎖定烏國首都基輔，發動去年二月廿四日開戰以來針對該市的最大一波無人機攻擊，七十五架伊朗製「見證者」由北至東接連展開逾六小時襲擊，導致基輔七十七處住宅、一二○家機構斷電，影響一．七萬居民，轟炸聲與烏方防空系統轟鳴在全市交互回響，但烏方最終擊落俄國七十四架無人機。

襲擊逾六小時

英國廣播公司（BBC）指出，對烏開戰已滿廿一個月的俄國在飛彈庫存日漸減少的情況下，以「見證者」無人機為廉價替代品：雖速度不及彈道飛彈，但獨特三角翼可裝卅至五十公斤彈藥，且體積小而易躲過防空系統偵測。基輔市長克里契科表示，這次攻擊也波及一間幼稚園，導致至少五人受傷，包括一名十一歲孩童，所幸無人喪命。

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烏克蘭空軍表示，有六十六架無人機是在基輔及其周邊區域被擊落。空軍司令歐雷斯楚克讚揚「機動火力部隊」的效率，這支部隊通常使用皮卡車，在車上平板處安裝機槍或高射砲。他表示，這支部隊擊落將近四十％的無人機。

俄國這次攻擊的目的尚不清楚，但烏國當局近來警告，俄羅斯將試圖複製去年冬季模式，再度發動空襲以摧毀烏國的能源系統。總統澤倫斯基指控，這起攻擊發生在烏國最慘痛的民族悲劇、紀念一九三二到三三年數百萬人餓死的大飢荒紀念日當天，為俄國所發動的「蓄意恐怖」行為，並表示烏國將「繼續努力團結世界，共同抵禦俄羅斯的恐怖」行徑。

烏國軍警當天日出後在遭受波及的民宅附近撿拾機骸。（法新社）

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