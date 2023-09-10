拜莫G20前搶先會 美拉攏印度加入抗中陣營

美國總統拜登與印度總理莫迪於G20峰會前進行雙邊會談。（歐新社）

2023/09/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統拜登八日飛抵印度後，隨即赴印度總理莫迪居所進行私人會晤。白宮稱兩人會談充滿「熱切及信任」。會後美印發表聯合聲明，宣布持續深化雙方在晶片、通訊、高階教育、印太航路通行及減少碳排放等數個領域合作，美國支持印度出任聯合國安理會常任理事國，也持續承諾推動印度成為前進部署的美國海軍軍備維修中心。

拜登與莫迪自二○二一年開始不斷透過個人會晤或遠端視訊交流加深美印聯繫。主要原因為兩國在因應中國威脅、氣候變遷、人工智慧和全球供應鏈彈性等議題懷有共同擔憂。在五十二分鐘的會談中，雙方同意推展數項進行中的協議，包括允許美國奇異公司在印度生產噴射機引擎；印度採購「海上衛士」MQ-9B武裝無人機；美光科技同意在印度建造廿七．五億美元半導體封裝測試工廠等。此外，雙方也再次承諾推動印度成為前進部署的美國海軍飛機與船艦的維護和修理中心，歡迎美國工業界投資印度飛機維修能力與設施。

請繼續往下閱讀...

支持印度成安理會常任理事國

白宮發布的廿九項聲明指出，拜登持續推廣全球性政府機構擴展包容性和代表性的觀點，重申支持聯合國改革及印度成為安理會常任理事國，同時歡迎印度再次爭取二○二八—二○二九安理會非常任理事國席次。兩人亦重申由美、印、日本、澳洲成立的「四方安全對話」（QUAD）支持印太地區自由、開放、包容及富有彈性的重要性。然而，該聲明通篇未提俄羅斯、烏克蘭、中國、南海等字眼。

英國衛報分析，雖印中在包括領土等議題上存在爭議，但印度仍對加入美方抗中陣營有所顧忌。此外，美印立場分歧的還有對烏俄戰爭的態度。衛報寫道，美國不預期能夠快速轉換印度立場，但只要能取代俄羅斯成為印度最大軍武供應國，印度便更有可能轉向批評莫斯科。美聯社說，中、俄領袖缺席G20反而給拜登強化與印度關係的空間，白宮印太事務協調官坎貝爾表示，「這對美國來說是大好機會」。

美國總統拜登與印度總理莫迪於G20峰會前進行雙邊會談。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法