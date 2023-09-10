北京反美接G20輪值主席 美中不信任加深

G20峰會在印度新德里舉行之際，在流亡西藏人士的政治中心達蘭薩拉，有藏人戴上中國國家主席習近平頭像，假裝教導孩子，藉此諷刺中國苛待異族，並呼籲G20國家保護西藏孩童。（美聯社）

2023/09/10 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕聯合國大會各國領導人出席的總辯論將在十九日起登場，美國華爾街日報八日引述了解中國安排的消息人士說法，中國出人意料地準備派國家副主席韓正、而非外交部長王毅出席，此安排為中國國家主席習近平出席十一月「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會、進而與美國總統拜登舉行雙邊會的可能增加變數。另外，中國也反對美國在二○二六年出任二十國集團（G20）輪值主席國，凸顯北京與華府之間的不信任加深。

傳改派韓正參加聯合國大會

華爾街日報指出，北京正規劃由韓正出席這場會議，為規劃習近平參加舊金山APEC峰會的進程增加變數。美中外交官數月來一直在為習出席APEC鋪路，七月中方才向美方暗示，外交部長王毅會參加聯大總辯論，在美期間有可能到華府細部討論習到舊金山的準備工作。因此，王毅不去聯大會議，令人懷疑他何時會到美國以便雙方敲定習出席峰會事宜。

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中國出人意料地改變出席聯大會議人選，顯示北京愛改劇本，讓外界措手不及，從中取得施力點。美國的一些中國觀察家認為，北京近日這些舉動，是中國試圖迫使美國讓步的跡象，如放鬆對中國科技限制，來換取習出席APEC、進行拜習會。

另外，英國金融時報引述四名了解討論內容的官員說法，中國官員利用在印度召開的G20峰會系列外交會議，表達對美國將在二○二六年接任G20輪值主席國的反對，再度升高美中間的緊張關係。

巴西接任輪值主席國

輪值主席國負責制定該年議程、舉辦領袖峰會等，通常是根據輪值時程輪替，不太有爭議。但是中方以「非G20相關議題」為由，要求今年G20峰會宣言刪除提到美國將在二○二六年擔任主席國的內容，不過在英國等西方國家反對下，最後定案的峰會宣言還是納入「我們期待二○二四年在巴西和二○二五年在南非再度會面，以及二○二六年在美國開始新的一輪。」

官員透露，中國此立場令各國代表訝異，也暴露出美中兩國分歧之多。美國國安顧問蘇利文九日表示，「我能說的就是共同聲明已經定案…，中國也同意了」。

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