非洲聯盟加入G20 成永久會員

莫迪在G20峰會上向各國領袖發表演說。（法新社）

2023/09/10 05:30

繼歐盟加入後的第2個區域組織

〔編譯林家宇／綜合報導〕印度總理莫迪九日在G20峰會上宣布由五十五個國家組成的非洲聯盟正式加入為永久成員，擴大「全球南方」參與國際事務管道和聲量，這也是繼歐洲聯盟後第二個加入G20的區域性組織。峰會在軟化對烏俄戰爭的立場，放棄譴責俄羅斯侵略，以及避免提及逐步淘汰化石燃料後，提前一天發布聯合聲明「新德里領袖宣言」，表示就氣候變遷、全球債務與改革世界銀行等國際機構議題達成共識。

之前G20得名是因為有十九國與歐盟加入，非洲聯盟加入後，暫時未見是否改名G21討論。今年的G20議程著重在關注開發中國家狀況，包含替代燃料、資源效率、糧食安全及建構數位公共基礎建設的共同架構。各國也討論世界銀行、國際貨幣基金組織等開發性金融機構的改革議題，使資金能更容易輸往中低收入國家，以便解決氣候變遷等迫切問題。莫迪表示，領袖們必須找出「堅定的方法」來解決全球經濟起落、南北半球分歧、東西方隔閡、衛生健康和水資源安全等挑戰。

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美聯社指出，至少五分之一領袖缺席峰會開幕式，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷缺席本屆會議，西班牙總理桑切斯則因新冠病毒確診無法到場；墨西哥總統羅培茲歐布拉多也缺席。

領袖宣言未譴責俄侵略 烏國不滿

由於成員國對烏俄戰爭立場大相逕庭，致使在籌備階段商討聯合聲明一事上難以達成共識。且烏克蘭總統澤倫斯基，今年沒有受莫迪政府邀請。不過，莫迪同日宣布，在各方努力下，敲定峰會聯合聲明。烏克蘭議題方面寫道：「全體國家應避免使用威嚇或武力試圖取得領土，違反任何國家的領土完整和主權、政治獨立」。這與印尼G20峰會的主張形成強烈對比，當時的聲明為「以最強烈措辭譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵犯」。對此，美國國安顧問蘇利文說，宣言闡明各國不應以武力取得領土及使用核武的不可接受性等原則，符合聯合國憲章，「成果非常好」。但烏克蘭外交部反應強烈，稱就俄羅斯侵略而言，「G20沒有什麼好驕傲的」。

氣候議題讓步 不提逐步淘汰化石燃料

各國在氣候議題多有歧見，主要是顧及沙國、俄羅斯等主要化石燃料生產國，及印度、南非等煤炭依賴國立場，因此僅承諾在二○三○年達成三倍再生能源，及在遵循各國條件下逐步減低煤炭使用。

包括拜登、莫迪與歐盟執委會主席馮德萊恩共同宣布，將建立連接印度與中東、歐洲的鐵路、航運走廊計畫，做為「全球基建和投資夥伴關係」（PGII）的一環。拜登直呼「這是一項重大協議」。法新社形容這條廊道是現代版香料貿易路線。

印度總理莫迪在G20峰會上向各國領袖發表演說。莫迪桌上放的名牌國名寫的是源自古梵文的詞彙Bharat （巴拉特），引發外界猜測印度是否有意更改國名。 （法新社）

印度總理莫迪於G20峰會開幕宣布非洲聯盟加入成為永久會員，並與非盟主席、葛摩聯盟總統阿濟利擁抱致意。（路透）

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