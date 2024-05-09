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掛藏旗迎習近平遭威脅撤下 匈牙利議員怒：不該向獨裁者低頭！

匈牙利國會議員蒂米亞在其辦公室窗外掛上藏旗。（圖翻攝自Szabó Tímea臉書）

匈牙利國會議員蒂米亞在其辦公室窗外掛上藏旗。（圖翻攝自Szabó Tímea臉書）

2024/05/09 20:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平近日訪歐，結束法國和塞爾維亞行程後，於當地時間8日晚間抵達匈牙利。今天（9日）傳出有匈牙利國會議員趁習近平來訪掛出藏旗表達抗議，卻遭當局的秘密警察盯上並威脅撤下，引爆不少匈國網友怒火。

今年是中匈建交75週年，習近平8日晚間抵達布達佩斯（Budapest），並於今天與匈牙利總理維克多（Orbán Viktor）和總統道馬什（Sulyok Tamás）會晤。儘管匈國政府相對其他歐洲國家與中國關係友好，但這次習近平造訪，還是有不少政治人物和民眾跳出來抗議，包括匈牙利國會議員蒂米亞（Szabó Tímea）。

蒂米亞趁著習近平此次來訪，特地在其辦公室窗外，掛上西藏流亡政府的國旗（雪山獅子旗），表達對藏人的支持立場。不過她昨晚在臉書發文透露，她掛上藏旗的事情馬上被匈牙利國家保安局（ÁVH，匈牙利秘密警察機構）知道，並要求她立刻撤除。

對此，蒂米亞氣憤表示，「據我所知，藏旗並不是什麼被禁止的象徵，也沒有誹謗他人或團體的意味，更沒有違反任何法律，所以我不懂為什麼要威脅我徹下？難道我們都不能抗議中國侵犯人權、壓迫西藏人和其他少數民族？我知道維克多羨慕那個國家的壓迫體制，但我還是要說，我們不應該向共產主義獨裁政權低頭！」

匈牙利網友紛紛表示，「邀請一個不顧人權的獨裁者來拜訪，這個國家我看也是到頭了！」、「看到一個自由民主國家對獨裁者點頭哈腰，真的是很可悲！」、「保安局的人竟然為了中共來威脅自己人」、「支持西藏獨立」。

另據匈牙利網路媒體《Telex》報導，不少流亡匈國的藏人昨天也在布達佩斯多地發起行動，除了對習近平來訪表達不滿，也抗議匈牙利與中國今年2月協議接受中國公安入境匈牙利觀光區巡邏執勤。匈牙利知名詩人、「香巴拉援藏中心」（Shambhala Tibet Centre）創會主席亨德雷（Tibor Hendrey）昨天也參與藏人抗議，痛批「不利於民主的東西本來就不應該進來！」

不少藏人和匈牙利挺藏人士發動抗議示威。（路透）

不少藏人和匈牙利挺藏人士發動抗議示威。（路透）

不少藏人和匈牙利挺藏人士發動抗議示威。（美聯社）

不少藏人和匈牙利挺藏人士發動抗議示威。（美聯社）

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