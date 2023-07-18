紐西蘭總理批中國強勢獨斷 讓印太更不安全、難以預測

紐西蘭總理希金斯十二日在立陶宛首都維爾紐斯參加北約峰會。（法新社檔案照）

2023/07/18 05:30

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）十七日在奧克蘭的中國商務峰會發表演說，直言隨著中國日益強勢獨斷，印度─太平洋地區的競爭也變得更激烈、更不安全、更難以預測；中國崛起及其尋求施加影響力的方式，是戰略競爭日益加劇的主要驅力，尤其在印太地區。他認為，紐西蘭需要和理念相近的夥伴合作，同時審慎管理紐中關係，並與北京保持接觸。

台海、南海 紐西蘭有直接利益

希金斯也提及對台海、南海情勢的擔憂，呼籲中國應協助降低印太區域緊張，「紐西蘭擔憂在印太區域戰略環境惡化及緊張加劇，尤其在南海和台海」，「我們在這些地區有直接利益，也因此聚焦在需要謹慎管理緊張關係，以及降低緊張…而我們希望中國在這方面可發揮其作用」。

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希金斯表示，紐西蘭近乎一半貿易通過南海，暢通無阻的海運和航空路線對紐西蘭「至關重要」。他呼籲中國協助遏制印太地區競爭激烈的緊張情勢，並保留關鍵貿易路線的通道。

希金斯最近才率領貿易代表團前往中國，並與中國國家主席習近平會面，但這趟訪中行在紐西蘭國內卻面臨批評，因為他未如預期般在人權等問題上直言不諱。中國是紐西蘭最大貿易夥伴，是紐國牛奶、肉類、木材的最大海外買家，但紐西蘭近年來也對中國人權問題、太平洋區域潛在軍事化日益表達擔憂。希金斯表示，紐西蘭的繁榮和安全依賴國際規則的穩定性和可預測性，「在此日益複雜的全球環境裡，我們和中國的關係將持續需要審慎管理」。

中國正在太平洋地區急速擴張其外交、經濟和軍事足跡，日前甫正式與索羅門群島簽署雙邊警務合作協議，引發美國、澳洲與紐西蘭對這項未公開的「警務執行計畫」表達不安。

希金斯說，針對兩國立場不同的重要議題，紐西蘭將會「坦率有禮」地對中國發表意見；威靈頓當局意識到建立夥伴關係，和以具包容性的態度，來因應全球挑戰的重要性，尤其澳洲是紐國唯一盟邦和最親密夥伴，紐澳針對地緣戰略環境加劇競爭，自然會有相似觀點。

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