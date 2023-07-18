美參議員︰北約擴至亞洲無可避免

兩名美國聯邦參議員認為，北約擴張至亞洲已無可避免。圖為澳洲總理艾班尼斯（左一）、日本首相岸田文雄（左二）、紐西蘭總理希金斯（右二）和南韓總統尹錫悅（右一），十二日在立陶宛首都維爾紐斯與北約秘書長史托騰柏格（中）合影。（歐新社檔案照）

2023/07/18 05:30

擔心區域風險升高 最新峰會公報15度提及中國

〔編譯孫宇青／綜合報導〕跨大西洋安全聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）是否參與印度─太平洋事務，已經引發熱議。北約在最新峰會公報中提及中國多達十五次，對中國升高區域風險的擔憂顯而易見，而美國兩名聯邦參議員十六日也表明，北約擴張至亞洲已無可避免。

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美國共和黨籍聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）十一至十二日隨參院訪問團前往立陶宛參加北約峰會後，返國接受美國國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」訪問，對北約擴大至亞洲給出肯定的答案，「我認為這是一次積極的峰會，取得很大的進展，不光是多次提及中國，日本首相岸田文雄、澳洲總理艾班尼斯、南韓總統尹錫悅都出席，對北約而言是非常強烈的訊號」。

擔任參院外交委員會和軍事委員會成員的達克沃絲（Tammy Duckworth）也在同一節目受訪時，對蘇利文的觀點表示認同，「英國、澳洲和美國成功簽署『澳英美三方安全夥伴關係』（AUKUS），就已是（北約擴張的）開端」。她稱自己經常出訪印太地區，而美國的亞洲盟友都在密切關注烏克蘭局勢，同時意識到自己有必要參與北約事務，北約盟友也必須回歸印太。

普廷侵烏 強化日韓台等國反俄決心

達克沃絲還說，俄羅斯總統普廷不僅促使北約擴張，更強化日本、南韓、台灣等國的決心；普廷實際上是團結全世界，來反抗他的所作所為。

北約立陶宛峰會公報指出，中國明示的野心和脅迫政策挑戰北約的利益、安全和價值觀；中國採用廣泛的政治、經濟和軍事工具，來擴大其全球影響力和投射力量，同時對其戰略、意圖和軍事建設保持不透明；中國針對北約盟友進行惡意的混合戰和網路行動，散布對抗性言論和虛假資訊，傷害北約安全；中國尋求控制關鍵技術和工業、基礎設施及戰略材料和供應鏈，利用經濟槓桿創造戰略依賴，以增強自身影響力；中國還致力顛覆基於規則的國際秩序，包括太空、網路和海洋領域。

另一方面，德國陸軍參謀長梅茲（Alfons Mais）向路透表示，德國有信心在二○二五年擁有北約歐洲盟國中裝備最精良的陸軍師。德國目前還沒有一個編制至少兩萬多人的戰備師，目標將是在二五年讓三個戰備師中的其中之一具備作戰能力，第二師則在二七年運作。相關計畫已獲北約同意，屆時德國將首先支援北約兩個機械化旅，之後再支援一個輕武裝中型旅，並由荷蘭一個旅負責增援。

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