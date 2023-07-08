台灣爭取星鏈 馬斯克趁火打劫

彭博稱台灣政府與富豪馬斯克的SpaceX就發展低軌衛星通訊系統的談判之所以觸礁，除了台灣顧忌馬斯克立場親中，還有SpaceX要求完全控制合資企業。圖為馬斯克六日透過視訊在上海舉行的世界人工智能大會發言。（法新社）

2023/07/08 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕彭博七日報導，台灣為避免斷網而欲發展低軌衛星網絡，並與掌握相關技術、富豪馬斯克擔任執行長的太空探索科技公司（SpaceX）展開接洽；但馬斯克的親中立場令台灣政府難以信任，而SpaceX則要求台灣修法以便全權控制合資企業，雙方談判因而破局。

報導中指出，為避免十四條海底電纜在戰爭爆發時遭到攻擊與破壞，台灣一直致力加強通訊能力，尋求在以低軌衛星系統為通訊備案，而持有與操作「星鏈」（Starlink）系統的SpaceX，正是解方之一；但雙方合作卻存有若干問題，特別是馬斯克本人與中國有深厚商業關係以及發言親中，讓台灣難以信任。

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欲完全控制合資企業 要台修法

據悉雙方自二○一九年起便就衛星供應鏈進行探索性談判，但卻在二○二二年初變調，關鍵在於SpaceX企圖說服台灣修法，以取得合資企業的過半數股權。根據台灣法規，任何電信合資企業都至少要有五十一％的本地股權；兩名與會官員透露，SpaceX及其台灣代表敦促台灣官方修改該法規，以便SpaceX能完全控制合資企業，此舉讓台灣方面心生警惕。

匿名人士說，SpaceX對要求修法以便百分之百控股的解釋是，完全持有是馬克思的全球經商之道。此說法看似並非虛言，因為馬斯克在中國上海的特斯拉工廠，就是由特斯拉完全控制——此舉在外國汽車製造商必須與中資合作的中國，實屬罕見。

SpaceX的遊說還附帶最後通牒，即台灣要是不同意修改公司所有權規定，就不必再談。據悉雙方談判因此破裂，SpaceX自去年九月便未與台灣官員商議。SpaceX一週來皆未回應彭博的置評要求，台灣的國家科學及技術委員會主任委員吳政忠則表示，台灣方面目前無計畫修改規定，但雙方若能妥協折衷，仍歡迎與SpaceX合作。

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