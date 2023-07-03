53人權組織籲美 拒港特首出席APEC

香港主權移交中國1日屆滿26年，港府出動大批警察在多區巡邏，至少16人遭到截查。圖為警方1日在維多利亞公園盤問一名男子。（法新社）

2023/07/03 05:30

挺港民主 日本記者遭港府遣返

〔編譯林雨萱／綜合報導〕香港國安法六月卅日實施屆滿三年之際，出現日本記者遭到港府拒絕入境首例。日本記者小川善照廿九日入境香港時遭拒，被強制遣返。全球五十三個人權組織一日發表致美國總統拜登的聯署公開信，反對解除對香港特首李家超的制裁，呼籲華府拒絕讓李家超出席預定十一月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）。

公開信指出，李家超正受制裁，若容許他入境美國，代表制裁毫無意義，且破壞外界對美國捍衛香港自由及人權的信心；美國曾將古巴、尼加拉瓜及委內瑞拉排除在美洲峰會之外，已有先例可循。若給予李家超暫時或永久豁免制裁，會對將來處理侵犯人權者產生「麻煩的先例」，也釋出西方國家對解決香港問題決心減弱的訊息。

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小川卅日抵達成田機場時表示，自己持續致力於向日本傳達有關香港的事情，並非要在當地執行任何可疑行動，被拒入境使他真正感受到香港的改變，「這在以前是不可想像的」。「日本香港民主聯盟」發言人葉錦龍指出，港府雖未明言拒絕小川入境的原因，但顯然是因為他過去的採訪和著作表達支持香港民主化運動、與港府不同的觀點。

倡廢國安法 八旬翁遭30警盤查

香港主權移交中國一日屆滿廿六年，當局出動大批警察在多區巡邏，至少十六人遭到截查。一名八十七歲老翁在銅鑼灣手持「廢除國安法例、履行人權公約、釋放政治囚犯」標語牌，遭到至少卅名員警截查，約十分鐘後被「護送」搭乘地鐵離開。該名吳姓老先生表示，自一九八九年起每年均參與遊行，「不走出來，過不了自己的心」。

另一名六十七歲女子在金鐘道疑似揮舞旗幟，也遭警方截查警告。牙醫李盈姿身穿印有「香港」兩字的橙色上衣，步出銅鑼灣地鐵站時遭十餘名員警截查。

德22名議員︰國安法推翻一國兩制

德國國會跨黨派「香港小組」廿二名議員六月卅日連署發表聲明指出，國安法實際上已推翻「一國兩制」，香港從此被恐懼籠罩，中共動員整個國家機器威權統治香港；國安法實施以來，逾五十個公民團體被解散、超過一千人因政治因素被捕，許多媒體也被迫關閉，呼籲香港當局釋放政治犯、停止迫害公民社會、廢除國安法。

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