中共送高官進UN糧農組織 為北京牟利

四家德國媒體調查指出，聯合國糧農組織秘書長、中國前農業部長屈冬玉在過去四年任內對組織進行改組，使其符合中國利益。圖為屈冬玉六月廿日在義大利羅馬與古巴總統狄亞士—卡奈會談前合影。（法新社檔案照）

2023/07/02 05:30

協助中國爭議農藥外銷

〔編譯林雨萱／綜合報導〕聯合國糧農組織（FAO）即將改選秘書長，現任的中國前農業部副部長屈冬玉是唯一候選人。四家德國媒體調查指出，屈冬玉在過去四年任內，對FAO進行改組，使其符合中國利益，包括提供被歐盟禁用的中國農用化學品公司殺蟲劑、使聯合國項目與中國「一帶一路」倡議對接等。

德國之聲（DW）六月卅日報導，巴伐利亞廣播電視台（BR）、中德意志廣播電視台（MDR）、柏林—布蘭登堡廣播電視台（RBB）、西南德意志廣播電視台（SWR）等媒體組團在四大洲執行為期一個月的調查，蒐集多項內部資料，訪問FAO現任及前任員工及專家，發現屈冬玉使FAO服務中國利益。

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FAO二○一九年舉行的秘書長選舉中，代表非洲來自喀麥隆的芒貴（Medi Moungui）原本是FAO正式提名的五位候選人之一，卻在中國取消喀麥隆近八千萬美元債務後宣布退選。時任德國聯邦食品及農業部部長戈洛克內爾（Julia Klöckner）表示，投票前就有消息指出，非洲國家代表被要求在投票間拍下自己的選票。當時第一輪投票總投票數一九一票，屈冬玉以一○八票當選。FAO觀察員認為，這顯示中國早在投票前就跟非洲國家達成交易。

調查團隊表示，FAO原本只有兩名中國籍高階管理人，但在屈冬玉上任後，增至六人，而且他們的部屬都有權支配預算。中國官員均經過嚴格的意識形態審查，還須定期向中國駐羅馬大使館匯報。

FAO消息來源指出，組織內部人士均將中國官員視作間諜。

調查團隊取得二○二○年至二三年的內部文件顯示，FAO提供非洲、亞洲、大洋洲由先正達集團（Syngenta AG）生產、被歐洲禁用的爭議性農藥。先正達集團是總部設在瑞士的跨國公司，在二○一七年被中國化工收購。

此外，FAO部分項目協助中國「一帶一路」倡議，例如FAO曾在新聞稿提到，中國透過FAO協助寮國替輸往中國的牛施打疫苗。

連兩屆都成唯一候選人

義大利雜誌Formiche五月底發表的文章指出，今年三月和四月伊拉克和塔吉克分別撤回，本應在七月與屈冬玉共同角逐秘書長一職的被提名人，致使屈冬玉成為唯一候選人；伊國和塔國均是一帶一路倡議參與國。

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