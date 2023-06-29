中國拒認雙重國籍 多國駐港使館接通知

在港區國安法實施將滿三週年之際，中國外交部駐港公署近日致函多國駐香港領事館，以中國法律不承認雙重國籍為由，警告各國無權對具有雙重國籍的在押港人進行領事探視。圖為美國駐港澳總領事館。（路透檔案照）

2023/06/29 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在港區國安法實施將滿三週年之際，「日經亞洲」廿八日披露，中國外交部駐港公署近日致函多國駐香港領事館，以中國法律不承認雙重國籍為由，警告各國無權對具有雙重國籍的在押港人進行領事探視。

日經亞洲所見的信函中，中國外交部駐港公署強調，「外國領事官員無權探視任何在香港特區遭拘押的中國公民」。外交消息人士證實收到此信函。加拿大駐香港及澳門總領事館在電子郵件中說，收到這張通知，已經告知加國人，雙重國籍身分不被中國法律承認，「這將妨礙領事官員向具有雙重國籍的加國人提供協助」。加國領事館表示，加國政府「非常嚴肅看待海外加國公民的平安與安全。」

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日本駐香港總領事館不證實是否收到通知，但呼籲注意「維也納領事關係公約」以及「中日領事關係協定」中要求，其公民遭拘押時須知會領事館，以及允許對受拘押者領事探視。一名領事館發言人說，這兩條約中沒有條款指出接受國的移民法適用於雙重國籍者，不論是否具有雙重國籍，「如果當事者明確為日本國民，我們就將繼續根據（該公約和雙邊協定）進行領事探視。」

美國駐港澳總領事館也敦促香港政府遵守維也納領事關係公約和有關雙邊協議。澳洲、英國駐港領事館拒絕評論，南韓尚未回應。

禁止領事探視在押港人

香港長期以來允許外國外交官給予雙重國籍公民領事協助，如今改變此做法，為當地雙重國籍者帶來不確定性，這一點在中國自港區國安法實施後不停打壓香港公民社會尤顯重要。香港遭國安官員逮捕者，儘管大多數持香港護照，但是有數名雙重國籍的民運人士被依國安法起訴。去年澳洲外交部就指出，因二○二一年香港民主派初選的「四十七人案」其中一名澳洲華裔公民，被港府拒絕領事探視。

法新社以二○二一年持「英國海外國民」（BNO）護照現定居英國倫敦的一對藝術家夫婦為例，指許多港人即使逃到外國，仍感受到北京無所不在的威脅，時刻為此擔驚受怕。這對夫妻說，他們即使在世界的另一邊「也不完全安全」，「英國有很多線民」，去年他們在倫敦舉辦展覽，有位親北京媒體工作的記者隱藏身分到訪，之後兩人就被該媒體指控「與外國勢力結盟」、社群媒體帳號遭入侵。兩人呼籲英國政府抵抗中國的壓力，「若政府不強力挺身對抗中共，我們永遠不會安全」。

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