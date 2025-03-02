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    川普簽行政命令 美國史上首度指定英語為官方語言

    川普1日簽署行政命令，將英語確立為美國官方語言，這也是美國首度在聯邦層級下確立英語為官方語言。（路透）

    川普1日簽署行政命令，將英語確立為美國官方語言，這也是美國首度在聯邦層級下確立英語為官方語言。（路透）

    2025/03/02 11:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普1日簽署行政命令，將「英語」正式確立為美國「官方語言」，這也是美國歷史上首次在聯邦層級確立官方語言。

    綜合外媒報導，行政命令內容指出，「將英語確立為官方語言不僅可以簡化溝通，還可以強化共同的國家價值觀，並創造一個更具凝聚力和效率的社會」。行政命令也提到，為了促進團結、為所有公民培育共同的美國文化，確保美國政府運作一致性，聯邦政府指定一種「唯一的官方語言」，符合美國的最大利益。

    行政命令內容表示，在歡迎「新美國人」的同時，鼓勵學習和採用美國國家語言的政策，將使美國成為一個共同的家園，並賦予新公民實現「美國夢」的能力，「說英語不僅能開啟經濟大門，還能幫助外來移民者融入社區，參與國家傳統，並回饋美國社會」。

    這項行政命令是美國歷史上首度在聯邦層級確立官方語言，並撤銷了前總統柯林頓（Bill Clinton）在其任內制定的一項規定，該規定要求聯邦機構和接受聯邦資金的單位，必須向不懂英語的人提供廣泛的語言協助服務。不過川普此次簽署的行政命令中，並沒有「要求或指示」任何機構提供的語言服務做出任何改變。

    美國目前有超過30個州將英語指定為官方語言，這次行政命令則是首度在聯邦層級確立英語為美國官方語言。美國人口普查局統計數據顯示，美國居民使用超過350種語言進行溝通，而英語仍是美國國內使用最廣泛的語言；即使有數百種語言在美國國內被使用，但美國政府統計，有超過75％美國人「在家只說英語」。

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