不甩中國促和 俄又狂轟烏國

一名婦女緊抱小孩走過遭受攻擊波及的住宅區。（法新社）

2023/04/29 05:30

基輔和烏東、中、南部遭轟 至少23死

〔編譯孫宇青／綜合報導〕儘管中國公開希望俄羅斯與烏克蘭停戰和談，但俄方顯然不理睬。俄軍廿八日凌晨對烏克蘭展開兩個月以來最大規模空襲，發射廿三枚巡弋飛彈並出動兩架無人機，對非戰爭前線的中南部和首都基輔狂轟濫炸，造成幼童在內至少廿三人身亡。烏國外交部長庫列巴怒斥，俄軍此舉就是「對所有和平協議的回應」。

俄發射23枚巡弋飛彈 烏軍擊落21枚

烏國軍方表示，俄軍利用Tu-95戰略轟炸機從裡海上空向烏國中部、東部、南部共發射廿三枚Kh-101或Kh-555型巡弋飛彈，其中廿一枚遭烏軍擊落。基輔以南二一五公里處的中部烏曼市（Uman）是重災區，一棟九樓住宅大樓慘遭波及，光是該處就有兩名兒童在內共廿一人死亡，另有十八人受傷。此外，基輔也是自三月九日的五十一天以來首度遇襲，當局擊落十一枚巡弋飛彈和兩架無人機，墜落的殘骸擊中首都南方一處公寓，造成一人受傷。據了解，基輔在凌晨四時響起空襲警報，兩小時後才平息。中部第聶伯羅市，也有兩人遇襲喪生。

請繼續往下閱讀...

烏大規模地面反攻 準備就緒

庫列巴說，俄軍的最新行動顯示，克里姆林宮對和平協議毫無興趣，「用飛彈攻擊殺害熟睡中的無辜烏國人，包含一名兩歲兒童，這就是俄國對所有和平協議的回應。想要和平就得將俄國人踢出烏克蘭。」俄羅斯國防部發言人則表示，這次行動目標是對烏軍備援部隊地點進行精準打擊，防止他們前往前線參戰，否認蓄意攻擊平民。

與此同時，烏國國防部長列茲尼科夫同日宣示，烏軍大規模地面反攻準備工作接近完成，新入手的西方武器將成為烏軍的「鐵拳」，有助奪回被俄軍佔領的土地。但他並未透露確切的開始日期，僅表示「只要天意浮現、天氣許可，加上指揮官下令，我們就會展開行動」。北約組織 （NATO）秘書長史托騰柏格也說，西方承諾給予的戰車，幾乎已全數送達烏國。

歐洲理事會認定俄種族滅絕罪

另外，歐洲理事會四十六個成員國在廿七日通過一項決議案，指莫斯科當局強行擄走烏國兒童送往俄國的舉動，已符合種族滅絕罪的國際定義。烏國總統澤倫斯基對這項表決表示歡迎，稱有助於追究俄國及其領導層的罪責。烏方在四月初統計，俄國入侵十四個月以來，有超過一萬六千名兒童被綁架後帶到俄國，其中許多人被說成是寄養。

俄軍28日凌晨對烏克蘭展開兩個月以來最大規模空襲，中部烏曼市傷亡慘重，一棟9樓大樓遭飛彈擊中，冒出熊熊火光。（路透）

救難人員天亮後持續在瓦礫堆中搜尋死傷者。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法