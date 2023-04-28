隱瞞參與千人計畫 哈佛前教授判居家軟禁6個月

美國哈佛大學前系主任李柏廿六日確認判刑後離開美國麻州聯邦地區法院。（美聯社）

2023/04/28 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕前美國哈佛大學教授李柏（Charles Lieber）參與中國政府二○○八年起網羅海外高階人才「千人計畫」領給隱瞞美國政府案，二○二一年十二月廿一日遭美國麻州聯邦地區法院陪審團認定六項罪名全部成立後，美國司法部廿六日新聞稿指出，李柏被判居家軟禁六個月並罰五萬美元，另須繳還美國國稅局三．三六萬美元。

李柏案為美國司法部矢言打擊中方近年頻頻藉美國大專院校竊取美方尖端科技研究成果的關鍵一役，外界原預料判刑可能上看五年。根據美國司法部新聞稿，二○年被捕前擔任哈佛大學化學系主任的李柏現年六十四歲，○八至一九年共獲美國國防部、美國國家研究院等機構聯邦研究補助逾一五○○萬美元；但他一一年成為中國武漢理工大學戰略科學家，至少一二至一五年涉入「千人計畫」，除了每月領中國五萬美元薪水和十五萬美元生活費，另又拿一五〇萬美元在武漢理工大學打造實驗室。李柏在二○一二年獲頒學界至高榮譽的「沃爾夫化學獎」。

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但不僅哈佛對其獲任命為武漢理工大學─哈佛大學奈米聯合重點實驗室主任一事毫不知情，他在國防部刑事調查人員一八年四月問及是否和「千人計畫」有牽連時亦選擇說謊。因此檢方指控兩起虛假陳述、兩件製作簽署虛假所得稅申報單、兩項未對國稅局提交國外銀行和金融帳戶年度申報，罪名在二一年底全部成立。

美國法律規定，美國納稅人在外國銀行帳戶持有逾一萬美元時，當年度即須向國稅局申報。

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