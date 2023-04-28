中國海警「海上逼船」 險撞菲巡邏船

一艘菲律賓海岸巡防隊小型巡邏船於23日抵達南海南沙群島仁愛暗沙附近，竟遭中國大型海警船切入航道逼近，造成險些相撞的意外。（美聯社）

2023/04/28 05:30

一艘菲律賓海岸巡防隊小型巡邏船「馬拉帕斯加號」23日監控疑似中國海上民兵船隊時，於南海南沙群島仁愛暗沙附近，竟遭中國大型海警船切入航道逼近，造成險些相撞的意外。當時菲國44公尺長的「馬拉帕斯加號」靠近仁愛暗沙淺灘，一艘大上2倍多的中國海警船艦駛進菲船航道，兩船相距不到45公尺。馬拉帕斯加號指揮官葉南德茲表示，這是他見過最接近撞船的險境，猶如「大衛對（巨人）歌利亞」，只能趕快切換引擎並倒轉，才避免互撞。（編譯楊芙宜）

中國海上民兵船隊。（美聯社）

菲律賓海岸巡防隊小型巡邏船「馬拉帕斯加號」監控疑似中國海上民兵船隊。（美聯社）

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