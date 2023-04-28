與習通話 澤倫斯基：不能為和平在領土讓步

烏克蘭堅守東部巴赫姆特鎮，與俄羅斯苦戰十個月，成為俄烏戰爭歷時最久也最血腥的戰役。圖為巴赫姆特的一處大樓廿六日遭砲擊後冒出濃煙。（美聯社）

2023/04/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿六日與中國國家主席習近平進行自俄烏戰爭爆發以來兩人首次通話，習近平表示應透過外交談判結束衝突，澤倫斯基會後重申，不能為和平在領土問題讓步，克里姆林宮歡迎任何結束衝突的努力，但也強調俄國仍要實現其在烏克蘭「特別軍事行動」的目標。中俄烏三方各自表述沒有交集，但國際社會仍肯定會談的意義。

這場近一小時的通話後，中國外交部宣布，將派七十歲的前駐俄羅斯大使李輝為歐亞事務特別代表，前往烏克蘭等國，「就政治解決烏克蘭危機與各方深入溝通」。李輝曾任駐俄大使長達十年，是著名的「俄國通」。

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美與歐盟肯定澤習通話

澤倫斯基廿六日在推特發文表示，歡迎中方為外交解決危機發揮作用，他形容通話有意義，指沒有人比烏克蘭更渴望和平，但不能為了和平而在領土問題讓步，並強調所有國家不應向俄羅斯提供協助。訪問義大利的烏國總理什米加爾廿七日說，澤習通話「非常有建設性」，對未來兩國關係是好的開始。

美國與歐盟均對澤習通話持肯定態度。白宮國安發言人柯比形容這是正面發展，讓習知道烏克蘭對於被非法及無端入侵的看法，但現在判斷能否促成有意義的和平建議或計畫為時尚早，重申除非獲得澤倫斯基支持，否則任何和平協議都難以持久。

此前據彭博報導，法國總統馬克宏計畫聯手中國推動俄烏和平峰會。為此目的，馬克宏已授權其外交事務顧問伯恩（Emmanuel Bonne）與中國最高層級外交官員王毅協商，以便為未來的俄烏談判制定架構。消息人士稱，法方認為，今夏就有可能促成俄烏談判，而法國已向各盟友進行了通報。

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日說，任何能加快烏克蘭衝突結束，並使俄羅斯實現其設定的所有目標的事情，俄方都歡迎。他還表示，這種溝通是每一個國家的主權事務，並強調普廷與習近平近期沒有任何新的接觸計畫。美聯社指出，俄方顯然反應冷淡。

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