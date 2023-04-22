為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本歷來最大印太巡航 牽制中國

    日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美聯社）

    日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美聯社）

    2023/04/22 05:30

    首次訪問與台灣斷交的吉里巴斯

    〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本海上自衛隊從廿日起展開今年度的印太巡航任務（代號IPD23，Indo-Pacific Deployment 2023）。此次印太巡航包括訪問國、參加人數及投入裝備均為歷來最大規模，期間還將參與五場多國聯合軍演。日本經濟新聞報導，這次也將首次訪問與台灣斷交的太平洋島國吉里巴斯，對中國試圖與當地島國加強軍事關係進行牽制。

    海自從二○一七年起每年展開印太巡航，今年為第七屆，從廿日起到九月十七日，全程共一五一天，較去年的一三八天還長。這次派遣的隊員共一一九○人，由三個水上部隊和一個潛艦部隊組成。包括去年首次參加的準航艦「出雲號」，還有護衛艦「五月雨」、「不知火」、「熊野」、運輸艦「下北」及四架艦載機與一艘潛艦等。

    訪問17國 較去年還多5國

    這次將訪問的國家有十七國，較去年十二國多了五國，其中包括吉里巴斯、索羅門群島、東加王國、斐濟、法屬新喀里多尼亞、帛琉、巴布亞紐幾內亞、東加等太平洋島國。這些南太平洋國家大都位處第二島鏈和第三島鏈之間。

    吉里巴斯原為台灣的邦交國，但在二○一九年遭中國挖牆腳，轉向和北京建交，中國亟欲擴張在南太平洋島國影響力，援助吉里巴斯整修老舊的機場跑道。另外，索羅門群島在去年四月與中國簽訂安全保障協定，允許中國軍艦停靠和軍隊派遣。

    將參加四方對話聯合演習

    海自印太巡航期間，將參加「四方安全對話」（Quad）日美印澳四國舉行的馬拉巴聯合演習（MALABAR 2023）、日美澳韓等國舉行的太平洋先鋒聯合演習（Pacific Vanguard 2023）及日印聯合演習（JIMEX 023）、「太平洋夥伴關係2022」等五場多國聯合演習。陸上自衛隊也將參加部分演習。日經指出，此次海自巡航任務與軍演旨在凸顯美國支持下的日本嚇阻力量，以及試圖削弱北京對太平洋島國的影響力。

    此外，這次印太巡航還預定參加五月在新加坡舉行的國際海事展覽會，報導指出，主要是為開拓日本防衛裝備品輸出市場，在會中展示這次參加巡航的護衛艦「熊野」號；「熊野」號為三菱重工開發的護衛艦，較傳統的護衛艦小，排水量也較少，船員只需傳統的一半，結合了戰鬥和操縱功能的系統，運用效率極佳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播