日本歷來最大印太巡航 牽制中國

日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美日本海上自衛隊廿日起展開歷來最大規模的印太巡航任務。圖為海自護衛艦在關東相模灣巡弋的檔案照。（美聯社）

2023/04/22 05:30

首次訪問與台灣斷交的吉里巴斯

〔駐日特派員林翠儀／東京廿一日報導〕日本海上自衛隊從廿日起展開今年度的印太巡航任務（代號IPD23，Indo-Pacific Deployment 2023）。此次印太巡航包括訪問國、參加人數及投入裝備均為歷來最大規模，期間還將參與五場多國聯合軍演。日本經濟新聞報導，這次也將首次訪問與台灣斷交的太平洋島國吉里巴斯，對中國試圖與當地島國加強軍事關係進行牽制。

海自從二○一七年起每年展開印太巡航，今年為第七屆，從廿日起到九月十七日，全程共一五一天，較去年的一三八天還長。這次派遣的隊員共一一九○人，由三個水上部隊和一個潛艦部隊組成。包括去年首次參加的準航艦「出雲號」，還有護衛艦「五月雨」、「不知火」、「熊野」、運輸艦「下北」及四架艦載機與一艘潛艦等。

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訪問17國 較去年還多5國

這次將訪問的國家有十七國，較去年十二國多了五國，其中包括吉里巴斯、索羅門群島、東加王國、斐濟、法屬新喀里多尼亞、帛琉、巴布亞紐幾內亞、東加等太平洋島國。這些南太平洋國家大都位處第二島鏈和第三島鏈之間。

吉里巴斯原為台灣的邦交國，但在二○一九年遭中國挖牆腳，轉向和北京建交，中國亟欲擴張在南太平洋島國影響力，援助吉里巴斯整修老舊的機場跑道。另外，索羅門群島在去年四月與中國簽訂安全保障協定，允許中國軍艦停靠和軍隊派遣。

將參加四方對話聯合演習

海自印太巡航期間，將參加「四方安全對話」（Quad）日美印澳四國舉行的馬拉巴聯合演習（MALABAR 2023）、日美澳韓等國舉行的太平洋先鋒聯合演習（Pacific Vanguard 2023）及日印聯合演習（JIMEX 023）、「太平洋夥伴關係2022」等五場多國聯合演習。陸上自衛隊也將參加部分演習。日經指出，此次海自巡航任務與軍演旨在凸顯美國支持下的日本嚇阻力量，以及試圖削弱北京對太平洋島國的影響力。

此外，這次印太巡航還預定參加五月在新加坡舉行的國際海事展覽會，報導指出，主要是為開拓日本防衛裝備品輸出市場，在會中展示這次參加巡航的護衛艦「熊野」號；「熊野」號為三菱重工開發的護衛艦，較傳統的護衛艦小，排水量也較少，船員只需傳統的一半，結合了戰鬥和操縱功能的系統，運用效率極佳。

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