日866億研發長程飛彈 最快2026年底部署

日本防衛省十一日公布潛射長程飛彈開發計畫，已與三菱重工業簽約，包括國產12式陸基反艦飛彈增程案，預計二○二七年度前完成。圖為日本首相岸田文雄二○二一年十一月視察陸上自衛隊的19式155公厘輪型自走砲和12式反艦飛彈。 （法新社檔案照）

2023/04/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此日中關係緊張持續升高之際，日本防衛省十一日宣布已於七日與國防承包商三菱重工簽署價值近三千八百億日圓（約八六六億台幣）的合約，將研發與量產長程飛彈，以強化其防禦力與威懾力，新飛彈預計最快將於二○二六年底開始部署。

根據防衛省，該合約內容包括量產陸地發射的升級版12式地對艦飛彈（為對地與對艦兩用、射程估計一千五百公里以上的巡弋飛彈）；研發從陸地、海上與空中發射的升級版12式飛彈；量產供偏遠島嶼防禦之用、射程估計為五百公里的高超音速（極音速，hypersonic）滑翔飛彈；研發潛射長程反艦飛彈。

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潛射飛彈部署時間未定

其中升級版12式飛彈與離島防禦用的高超音速飛彈將於今年開始量產，二○二五年完成研發，預計二六年底開始部署到二七年。官員拒絕透露飛彈量產數量，僅稱應會在未來五年逐步增加產量。至於潛射長程反艦飛彈的研發將從今年起到二七年，但部署時間未定。防衛省說，潛射長程飛彈將配備在魚雷發射裝置，開發相關預算約五八四億日圓（約一三三億台幣）。

防衛省官員還說，由於日本的土地空間有限，這些研發與量產的日製飛彈，將會在美國的軍事基地進行部署前的測試。此外，日本還採購四百枚射程達一千六百公里的美製長程戰斧巡弋飛彈，預計二○二六年部署於配備神盾作戰系統的日本海上自衛隊艦艇，以填補三菱重工升級與研發飛彈期間的防衛空缺。

日本早在去年底修訂的日本安保相關三文件中，納入研發潛射長程飛彈的條文；日媒稍早也曾報導，日本為保有反擊能力，將於今後十年共編列數兆日圓預算，研發射程達三千公里、飛行速度至少是音速五倍、飛行軌跡複雜以致難以被截獲的高超音速飛彈。

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