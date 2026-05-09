愛爾麗宣布設1億元信託基金 承諾保障會員權益

醫美集團愛爾麗，今發出最新聲明，宣布將於5月11日正式提撥新台幣1億元成立「會員保障信託基金」。（資料照）

捲入偷拍及預收療程費爭議的醫美集團愛爾麗，今天發出最新聲明，宣布將於5月11日正式提撥新台幣1億元成立「會員保障信託基金」，並由專業律師與會計師共同監督管理、定期對外說明進度，強調後續信託金額也將視實際情況適時調升，以保障會員權益。

愛爾麗聲明如下：

愛爾麗一路走來，始終珍惜每一位會員長久以來的信任與支持。因此，我們在此鄭重承諾，集團將於下週一（5/11）正式提撥新台幣1億元成立會員保障信託基金，並由專業律師與會計師共同監督管理、定期對外說明進度。同時承諾後續信託金額亦將視實際情況適時調升，於信託程序完成後第一時間公告確保所有會員權益皆能獲得完整保障。以消弭消費者對後續處理程序之疑慮，以昭公信。

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我們深知，信任的建立需要長時間累積，更需要實際行動來證明。因此，愛爾麗將全面進行內部檢討與制度優化，以更透明、更嚴謹、更負責的態度持續改善，重新回應每一位會員對我們的期待。

未來，愛爾麗仍會秉持初心，持續提供專業、安全且值得信賴的醫療美容服務，也感謝所有會員一路以來的包容、體諒與陪伴。

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