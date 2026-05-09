遊中國三亞「吃4隻蝦4700元」氣到上網公審......老闆隔天驟逝

一名遊客日前到中國海南省三亞市吃海鮮，吃了4隻泰國瀨尿蝦（又稱皮皮蝦、蝦蛄），結帳發現要價1035元人民幣（約新台幣4700元），質疑被當肥羊宰殺。（取自微博）

一名遊客日前到中國海南省三亞市吃海鮮，吃了4隻泰國瀨尿蝦（又稱皮皮蝦、蝦蛄），結帳發現要價1035元人民幣（約新台幣4700元），質疑被當肥羊宰殺，氣得上網發文公審店家。沒想到，43歲的老闆發文貼出食材進貨單自清後，疑似網路攻擊導致壓力過大，隔日就因腦溢血過世。

綜合中媒報導，當事遊客4日在社群平台爆料，在三亞某餐廳用餐，兩份海鮮被收了約1800元人民幣（約新台幣8300元），其中4隻皮皮蝦就要1035元，質疑是計程車業者與餐廳老闆聯手宰客，文章曝光後迅速在網路掀起熱議。

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不過，市場監管局介入調查後，店家出示當天監視器畫面以及海鮮進貨單，表示該批蝦子一斤進貨成本就要480元人民幣，屬於高單價食材，店內售價一斤756元屬於合理範圍，合乎當地政府規範，顧客若不接受，當時就能退掉。監管局調查後，也認為售價屬合理範圍，不予裁罰。不幸的是，原先就有腦出血病史的老闆遭大量網友攻擊後，疑似壓力過大，6日調查結果出爐當日他就離世，留下妻子與一對年幼子女。

目前投訴遊客已刪除所有爆料影片、評論，並註銷了帳號，影片平台帳號也已改名。老闆的表弟劉男受訪指出，近日頻頻接到恐嚇電話，表哥過世後網路霸凌仍十分嚴重，未來已不打算繼續營業。

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