週日母親節白天雨停回暖 下週又有鋒面+華南雲雨區東移

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

溼涼到明天清晨！中央氣象署預報，這波東北季風影響北部和東部，至明天清晨之前溫度約20度、且有雨，白天起迅速回暖並僅剩零星雨；下週二（12日）起又有鋒面報到、下週三（13日）緊接華南雲雨區東移影響，天氣又轉雨。

氣象署預報員林定宜說，明天清晨前仍受到東北季風影響，水氣仍多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區有局部大雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

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林定宜說，明天白天起東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫很快回升，可達28度以上，剩下東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及大台北地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，並持續到下週一。

「下週二有鋒面報到，下週三緊接著華南雲雨區東移影響，又轉為有雨的天氣」，林定宜說，下週二起到下週五（12日到15日）接連受到鋒面和華南雲雨區東移，北部、東北部、東部及中部山區有局部短暫陣雨，中部、東南部及恆春半島也有零星短暫陣雨。

林定宜指出，下週六（16日）天氣仍不太穩，目前預報是東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，暫時沒有其它天氣系統影響，但提醒，目前天氣變化快速，且一週後的預報不確定性較大。

林定宜也提醒，下週一（11日）清晨台南以北有局部霧或低雲影響能見度；下週一晚到下週二清晨（11日到12日），馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

未來天氣注意事項。（氣象署提供）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

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