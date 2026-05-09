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    首頁 > 生活

    一次驗新冠、A流、B流！ 三合一家用快篩最快月底開賣

    2026/05/09 17:11 記者羅碧／台北報導
    食藥署提醒，快篩試劑屬初步篩檢輔助工具，若症狀持續加重，仍應儘速就醫，以掌握黃金治療期。（資料照）

    食藥署提醒，快篩試劑屬初步篩檢輔助工具，若症狀持續加重，仍應儘速就醫，以掌握黃金治療期。（資料照）

    目前民眾若出現發燒、喉嚨痛等類流感症狀，多半只能先自行購買新冠家用快篩確認是否感染COVID-19，但即使結果為陰性，也無法排除感染流感。對此，衛福部食藥署去年11月已核准國內首款可同時檢驗新冠肺炎、A型流感及B型流感的「三合一家用快篩」，藥師透露近期已開始鋪貨，最快5月底在藥局開賣。

    藥師公會發言人黃彥儒表示，過去國內雖已有三合一快篩，但屬專業版，需由醫事人員操作，市面上家用版則僅有新冠快篩可供民眾自行購買使用。民眾若出現高燒、全身痠痛等症狀時，常擔心感染新冠，但若新冠快篩陰性，仍無法確認是否為流感感染。

    黃彥儒指出，三合一家用快篩可同時檢驗新冠病毒及A、B型流感病毒，有助民眾一次確認感染方向，若篩檢呈陽性，也能及早就醫，由醫師評估是否使用抗流感藥物或新冠口服藥物治療。他說，據了解，廠商近期已完成相關仿單等申請程序，並開始鋪貨，最快5月底有機會在藥局購得。

    他也提到，相較過去新冠快篩需深入鼻腔採檢，這款三合一快篩採檢深度約2公分即可，民眾操作上相對較容易，預期接受度應會不錯。

    衛福部食藥署醫療器材及化粧品組簡任技正吳正寧表示，為確保快篩試劑的安全性、有效性及檢測精準度，食藥署參考國際標準，訂有「流感病毒抗原快篩」及「新型冠狀病毒抗原」等技術基準，以及「家用體外診斷醫療器材查驗登記須知」作為審查依據。

    吳正寧指出，食藥署除要求產品須具備敏感性與特異性等效能外，針對家用試劑，更要求業者必須驗證一般民眾在無需醫事人員指導下，僅參考說明書即可正確採檢及判讀結果，確保居家使用時仍能達到預期監測品質。

    食藥署提醒，快篩試劑屬初步篩檢輔助工具，若症狀持續加重，仍應儘速就醫，由醫師依據臨床症狀及接觸史進一步診斷與治療，以掌握黃金治療期。

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