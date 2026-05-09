曾蔡美佐在家遭毆案 朝天宮董事長之子蔡晉財收押禁見

曾蔡美佐的家屬在社群媒體上PO文，指控北港警方涉嫌包庇吃案。（擷取自Threads）

首次上稿 17:42

更新時間 18:03（新增蔡晉財等2人收押）

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐5月7日凌晨4點多在住家遭30多人圍毆事件，家屬在社群媒體PO文，指被害人在做筆錄指稱有看見朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財在現場，警方直接拒絕把他的名字寫在筆錄，還說他的名字不能提，質疑警方吃案。北港警分局澄清表示，接到報案即到場處置，同步啟動相關勤務作為，絕無延誤或隱匿。雲林地院下午召開羈押庭，裁定蔡晉財、邱嫌2人收押禁見。

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曾蔡美佐位在北港鎮大同路住家，7日清晨4點多，有30多名白衣人靠近，曾蔡美佐走出家門查看，一群人即拿起路旁的交通路牌朝住家丟砸，隨即上演「全武行」，一陣混亂曾蔡美佐倒地、蜷縮在地上，曾的兒子及親友有多人受傷。

事件發生引起各界關注，甚至在臉書、IG、Threads等社群媒體上引發熱議，有自稱是曾蔡美佐的家屬PO文質疑警方包庇，家屬PO文說，家人受傷倒地，請現場警方叫救護車，警方要他們自己叫。

家屬還說，做筆錄時被害人指稱有看見蔡姓主嫌在現場，監視器也拍到蔡的畫面，警方直接拒絕把主嫌的名字寫在筆錄，直接說他的名字不能提。

對於家屬指控及質疑，北港分局9日澄清指出，警察局於4點30分、4點32分即透過系統自動撥打119請求派遣救護車；北港派出所值班警員於4點35分再以值班電話通報119；現場員警並於4點36分以手機主動聯繫119，請求增派共3輛救護車到場救護。

北港分局進一步表示，有關吃案指控也與事實顯不相符，案發生後即依法受理，並依規定報請雲林地檢署指揮偵辦，由縣警局刑警大隊、北港分局及警政署刑事局共組專案小組，全力追查涉案人員，積極釐清案情。

北港分局重申，對於任何暴力犯罪案件，均秉持迅速處置、依法偵辦原則，並以保障民眾生命安全為優先。

全案檢警從7日至9日3天共拘提21人，有3名犯嫌已被收押中，另蔡晉財及邱嫌今聲請羈押，雲林地方法院下午召開羈押庭，裁定2人收押禁見。

前立委曾蔡美佐在自家遭人毆傷，家屬指控朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財是帶頭者。（民眾提供）

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