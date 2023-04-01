俄與北韓「以糧換武」

烏克蘭3月31日紀念去年發生的布查鎮慘案一週年，對於俄軍殺害鎮上約1400位平民，總統澤倫斯基稱絕不會原諒俄軍戰爭罪暴行。圖為斯洛伐克總理黑格爾（左起）、摩爾多瓦總統桑杜、澤倫斯基、斯洛維尼亞總理哥洛布、克羅埃西亞總理普蘭科維奇一同參加在布查鎮舉行的紀念儀式。（美聯社）

2023/04/01 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕烏俄戰爭三月卅一日邁入第四百天，未見停歇跡象。白宮三月卅日表示，俄羅斯正在與北韓協商，試圖用糧食換取更多軍武，居中協調的一名斯洛伐克籍男子已被美國財政部列入貿易黑名單。美國國務卿布林肯表示，這些處置措施表明，美方不會放過那些協助俄國對烏發動侵略及殘忍戰爭的人，將持續檢視、揭發、對抗俄國從北韓或其他準備援俄的國家取得軍備之企圖。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比指出，來自斯洛伐克的馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）現年五十六歲，他在二○二二年底到二○二三年初期間負責俄國與北韓之間的軍火相關銷售和易貨交易，企圖直接或間接向北韓進出口或再出口武器、相關材料。美國財政部目前已將馬克爾季切夫和提供其協助的人列入制裁黑名單，並指兩國當前正在討論，北韓援俄超過廿四種武器和砲彈，而平壤則會得到現金、商用飛機、日用品、原料等物資。

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柯比提到，馬克爾季切夫涉及的交易，與北韓去年底售予俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）火箭和飛彈一事並無關連；北韓和俄羅斯之間達成的任何武器協議，均直接違反聯合國安理會做出的一系列決議。南韓外交部也表示，安理會第一七一八號決議全面禁止對北韓武器交易，政府正對與俄武器交易議題，和美方保持密切溝通。

另外，芬蘭卅一日總算獲得最後一個同意的北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其國會批准入會，秘書長史托騰伯格同日推文表示，期待幾天之內在北約總部看到芬蘭國旗飄揚，北約一起變得更強大且安全。

俄以間諜罪逮捕美記者

對於俄國卅日以間諜罪名在葉卡捷琳堡逮捕美國「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich），美國白宮予以譴責，稱俄方情蒐指控荒謬，呼籲在俄國的美國公民盡快離開。華爾街日報卅一日以社論反批俄國以逮人來要脅外國媒體，要求美國驅逐俄國大使和所有在美國工作的俄國記者做為報復。

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