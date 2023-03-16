無人機遭俄機攔撞墜毀 美轟俄魯莽

MQ-9死神無人機（法新社檔案照）

2023/03/16 05:30

黑海上空出事 俄否認指控 稱兩國關係糟到最低點

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府表示，美軍一架MQ-9「死神」無人機十四日在黑海上空遭兩架俄羅斯「蘇愷-27」（Su-27）戰鬥機攔截，先遭傾卸燃油，然後撞擊，被迫墜毀黑海，美方譴責俄國戰機的「魯莽」行為，但是俄國否認指控，稱無人機是自己失控墜海。克里姆林宮發言人佩斯科夫十五日表示，與美國關係處於「很糟的狀態」，處於最低點，兩國尚未針對此事進行高階接觸，但是俄國不會拒絕進行建設性對話。

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美控俄戰機 向無人機傾卸燃油

美軍歐洲司令部表示，當時無人機在公海上空執行例行偵察，遭兩架蘇愷-27攔截，其中一架俄機擦撞無人機的螺旋槳，「在相撞前，那兩架蘇愷-27以魯莽、在當時環境下，用不安全且不專業的方式，好幾次飛在MQ-9前方，向無人機傾卸燃油」。

五角大廈發言人賴德說，俄國戰機在無人機「周邊」約卅到四十分鐘，然後在中歐時間上午七時撞上無人機，無人機因「無法飛行、失去控制，所以我們讓它墜落」，他指俄機可能也因撞擊受損，但尚能著陸。美國駐歐非空軍司令赫克爾直指，「俄國人的不安全和不專業行為，差點造成兩機都墜毀」。

俄國國防部聲明否認撞擊，指該空域已事先依照國際標準公告為特別軍事行動臨時空域範圍，兩架俄機是因偵測到入侵者，緊急升空確認來者身分，並未與無人機接觸，也未動用武器，美軍無人機在「詢答機關閉」下飛行，侵犯該空域，「在一次急遽的動作後失控，失去高度墜海」。

美國國務院召見俄國駐美大使安托諾夫「強烈抗議」，發言人普萊斯表示，此事已經違反國際法。白宮國安會發言人柯比說，總統拜登已聽取簡報，「我們駁斥俄方的否認」，他說，俄國在黑海上空進行攔截「並非不尋常」，但是這次事件「值得注意，因為不安全和不專業的程度，實屬魯莽」。

安托諾夫與美國助理國務卿唐弗瑞德談了約半小時，會後坦承雙方說法「有些不同」。他說，不希望俄美之間起「衝突」，不過，「我們警告過不要進入、穿越」該空域，「美國不應該逼近俄國邊境」。他說，美軍無人機「蓄意、挑釁地朝俄國領土移動」，美軍這些「令人無法接受的」活動目的，是「收集情報給基輔用來攻擊俄軍和俄國領土」。他要求美方自制，「停止飛近俄國邊境」，「我們將把美國武器的使用視為公開敵意」。

五角大廈︰俄尚未打撈到殘骸

烏俄戰爭後，美俄都在黑海上空活動，美軍也長期在該海域上空監視俄國海軍動態。這是開戰以來兩國軍機首次直接實體接觸，可能升高緊張關係。賴德表示，兩國國防部長尚未特別就此事對話，五角大廈正在解密事發影像，「俄國尚未打撈到墜毀的無人機殘骸」。柯比表示，美國正在設法防止殘骸落入有心人士之手。

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