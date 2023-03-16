美無人機被撞墜毀 烏俄戰區外圍情勢升高

MQ-9死神無人機（法新社檔案照）

2023/03/16 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美軍MQ-9無人機與俄國蘇愷-27戰機在黑海上空「撞擊」事件，英國衛報分析指出，俄羅斯、北約組織（NATO）成員國的軍艦、軍機，不論是有人或無人駕駛，任何時候在烏克蘭黑海岸周圍的近距離接觸，都可能在這場戰爭外圍引發超級強權危機，因為雙方擁有核彈頭做為最後手段，任何魯莽之舉，都大舉升高風險。

俄國過去類似的挑釁行為紀錄惡名昭彰。二〇二一年智庫「蘭德公司」一份研究，分析數十起千鈞一髮的空中遭遇事件，結論認為這種行徑是俄國稱為「脅迫信號」的政策，「莫斯科顯然利用脅迫性的信號，針對俄方認為有問題的活動發出訊息」。

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這份報告共同作者、蘭德公司高級研究員馬斯柯特（Dara Massicot）十五日針對這次事件發文指出，俄羅斯對於攔截靠近俄國、但是在國際海空域活動的美國或北約機艦，有其模式，「有時候這個脅迫信號是戰機升空詢問對方、保持一定距離尾隨，戰機未掛彈，但是隨著雙方關係惡化越來越常掛彈，然後離開」，他說，「有時候，通常在用了其他方式後，俄國發出信號的方式會轉向不安全和不專業的方式，迫使改變。」在此事中，俄國設法要改變的是迫使美國機艦遠離烏俄戰區邊緣。

俄國二〇一四年第一次侵略烏國後，與美方發生過數次近距離接觸，包括一七年一架蘇愷-27在波羅的海國際空域逼近攔截一架美軍RC-135偵察機，一八、二〇年在黑海國際空域分別針對一架EP-3偵察機和一架B-52轟炸機。

然而，十四日的事件造成撞擊、無人機墜海，因此情況又更嚴重。美軍歐洲司令部指稱俄國飛行員的能力不足，顯示此事有可能是飛行員操作失誤，不過，馬斯柯特認為，「還無法排除是蓄意撞擊」。

這起事件更可能引發打撈殘骸的競賽。若俄國先取得殘骸，會是情報的一大收穫，可仔細研究無人機內部構造，竊取美國技術。由於土耳其在烏俄戰爭爆發後，封鎖博斯普魯斯、達達尼爾海峽，禁止任何國家軍艦通行進入黑海，美國海軍無法派艦打撈，可能得租用不受通行限制的商船。

美軍陸戰隊司令柏格十四日表示，像這樣的事件，是美軍最擔心的情況，因為無法預測可能引發的一連串事件，二〇〇一年美中軍機相撞事件就是一個例子。他說，若是兩國溝通管道不是很有力，事情會更難處理。

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