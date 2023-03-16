為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美無人機被撞墜毀 烏俄戰區外圍情勢升高

    MQ-9死神無人機（法新社檔案照）

    MQ-9死神無人機（法新社檔案照）

    2023/03/16 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕針對美軍MQ-9無人機與俄國蘇愷-27戰機在黑海上空「撞擊」事件，英國衛報分析指出，俄羅斯、北約組織（NATO）成員國的軍艦、軍機，不論是有人或無人駕駛，任何時候在烏克蘭黑海岸周圍的近距離接觸，都可能在這場戰爭外圍引發超級強權危機，因為雙方擁有核彈頭做為最後手段，任何魯莽之舉，都大舉升高風險。

    俄國過去類似的挑釁行為紀錄惡名昭彰。二〇二一年智庫「蘭德公司」一份研究，分析數十起千鈞一髮的空中遭遇事件，結論認為這種行徑是俄國稱為「脅迫信號」的政策，「莫斯科顯然利用脅迫性的信號，針對俄方認為有問題的活動發出訊息」。

    這份報告共同作者、蘭德公司高級研究員馬斯柯特（Dara Massicot）十五日針對這次事件發文指出，俄羅斯對於攔截靠近俄國、但是在國際海空域活動的美國或北約機艦，有其模式，「有時候這個脅迫信號是戰機升空詢問對方、保持一定距離尾隨，戰機未掛彈，但是隨著雙方關係惡化越來越常掛彈，然後離開」，他說，「有時候，通常在用了其他方式後，俄國發出信號的方式會轉向不安全和不專業的方式，迫使改變。」在此事中，俄國設法要改變的是迫使美國機艦遠離烏俄戰區邊緣。

    俄國二〇一四年第一次侵略烏國後，與美方發生過數次近距離接觸，包括一七年一架蘇愷-27在波羅的海國際空域逼近攔截一架美軍RC-135偵察機，一八、二〇年在黑海國際空域分別針對一架EP-3偵察機和一架B-52轟炸機。

    然而，十四日的事件造成撞擊、無人機墜海，因此情況又更嚴重。美軍歐洲司令部指稱俄國飛行員的能力不足，顯示此事有可能是飛行員操作失誤，不過，馬斯柯特認為，「還無法排除是蓄意撞擊」。

    這起事件更可能引發打撈殘骸的競賽。若俄國先取得殘骸，會是情報的一大收穫，可仔細研究無人機內部構造，竊取美國技術。由於土耳其在烏俄戰爭爆發後，封鎖博斯普魯斯、達達尼爾海峽，禁止任何國家軍艦通行進入黑海，美國海軍無法派艦打撈，可能得租用不受通行限制的商船。

    美軍陸戰隊司令柏格十四日表示，像這樣的事件，是美軍最擔心的情況，因為無法預測可能引發的一連串事件，二〇〇一年美中軍機相撞事件就是一個例子。他說，若是兩國溝通管道不是很有力，事情會更難處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無人機遭俄機攔撞墜毀 美轟俄魯莽
    2023/03/16 05:30

    無人機遭俄機攔撞墜毀 美轟俄魯莽

    等不及啦！疫情後最新出國攻略！

    喝兒茶素最多的綠茶 能降脂肪肝
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播