若麥卡錫訪台 北京被爆要賀錦麗訪中

港報稱中國私下暗示，為避免美中關係進一步惡化，美方可比照廿六年前的模式，即若美國國會眾議院議長麥卡錫（圖右，法新社）訪台，則同期美國副總統賀錦麗（圖左，歐新社）就得訪中。

2023/03/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港南華早報十日深夜引述美國消息人士的話獨家披露，中國曾透過非正式管道暗示，若要避免北京又因美國國會議長訪台而有過激反應，可採一九九七年時任美國眾院議長金瑞契快閃訪台時、副總統高爾幾乎同一時間訪問北京的模式，即當現任美國眾院議長麥卡錫訪台時，美國副總統賀錦麗得現身北京。

隨著麥卡錫訪台傳聞甚囂塵上，報導中稱中方為避免雙方關係進一步惡化，透過分析家或前官員傳話的所謂「二軌」管道暗示，可比照廿六年前金瑞契訪台、高爾訪中的模式辦理。報導中稱此舉讓重視層級的中國不至於因麥卡錫訪台而顏面無光，以及能向其國內鷹派宣稱受到美方妥善尊重與來訪者層級更高。

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暗示可循26年前金瑞契模式

美國布魯金斯研究所高級研究員何瑞恩指出，他已多次自中方友人處接獲此等暗示；華府智庫史汀生研究中心中國計畫項目主任孫韻則說，中方在氣球亂入事件前對金高模式頗為熱中，該構想甚至已呈至國務卿布林肯。中國駐華府大使館未回應有關提問，美國國務院與副總統辦公室尚未置評。

相較於解放軍在去年八月裴洛西訪台後於台海附近大秀軍力恫嚇，華府智庫德國馬歇爾基金會印太研究主任葛來儀認為，中方這回願意透過非正式管道提出金高模式，顯然是更具建設性的反應；但問題在於，拜賀是否願意配合中方劇本演出，拜登雖有意改善美中關係，但他更想在明年連任，恐怕不願為派賀訪中而付出政治代價。

華府智庫美國企業研究所資深研究員庫伯就說，既然美中關係已因氣球亂入而更為惡化，民主黨人何必在此時派出將再與拜登搭檔競選連任的賀錦麗訪中？分析家也指出，就算拜登同意，賀錦麗也不見得會點頭。一名前國務院官員認為，賀錦麗怕是不願當麥卡錫的陪襯；麥卡錫能因訪台而享譽政壇，但賀錦麗卻會因友中而招致罵名。報導中也說，賀若真的同意出訪，搞不好會藉機嗆中，而這絕非北京所樂見。

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