美明年預算211兆 強化抗中
加強印太軍事部署 提升盟邦對抗中國能力
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮九日公布總額高達六．八兆美元（約二一一兆台幣）的二○二四年度財政預算案，摘要中直接表明「中國是美國唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也有愈來愈多經濟、外交、軍事和技術力量來達成目標的競爭對手」，因此美方除了提高國防預算外，還為印太地區經濟和基礎設施投資撥款，並設立專款在全球反制「中國問題行為」，從各個面向應對中國帶來的挑戰。
軍費25兆 71億美元援助印太3島國
美國明年度財政總預算預計達六．八兆美元，較二○二三年的六．二兆高，國防預算八四二○億美元（約廿五兆台幣），也高於今年的八一六七億美元。其中，「太平洋威懾倡議」旨在強化美國於印太地區的軍事部署，並提升與該區盟友、夥伴合作的能力，明年預計編列九十一億美元。值得注意的是，白宮去年要求提供六十一億美元，但國會最後超額核准一一五億，預料明年的該項預算也有機會高於九十一億。
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除了傳統可支配資金外，拜登政府要求提供廿億美元的強制性支出，用於強化印太經濟體及支持夥伴對抗中國，並另要求撥款七十一億美元，分別資助馬紹爾群島廿三億、密克羅尼西亞卅三億和帛琉八．九億，以鞏固美國與這三個印太島國的夥伴關係，預計分二十年支付，剩下的六．三四億則分配給美國郵政服務，以繼續營運這三國的郵件需求。這項預算是基於「自由聯合協定」（COFA），美國以提供基礎服務和經濟援助，換取在這三國的軍事、情報、電信和太空探索設施基地使用權等。
4億專款 在全球反制中國問題行為
由於美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞的協議今年到期，與帛琉的協議則明年到期，美方已分別與這三國簽署諒解備忘錄，但今後關係走向仍須取決於國會是否同意最新預算案。另外，拜登政府還編列一筆四億美元資金，專門用於在全球範圍內反制中國政府的問題行為。
國務院負責管理與資源的代理副國務卿巴斯（John Bass）指出，美中競爭異常廣泛且複雜，美方有理由採取新的預算分配方式，包括培養國內實力，使美國與盟友的努力方向保持一致，並在利益和價值觀不同處與中國競爭。他也強調，美方並未尋求與中國比賽資助金額的高低，美方將著重於高品質的基礎建設計畫，也會號召民間投資。
拜登政府提出的預算案料將面臨共和黨議員為難，尤其部分共和黨人希望削減政府支出，包括大量減少外援。不過，在對抗中國方面，美國國會兩黨罕見地立場一致，相關預算案有機會通過審核。