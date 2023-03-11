美明年預算211兆 強化抗中

美國白宮九日公布高達六．八兆美元的二○二四年度財政預算案。圖為當日總統拜登前往費城就年度預算案提議在漁業貿易研究院發表演說。（美聯社）

2023/03/11 05:30

加強印太軍事部署 提升盟邦對抗中國能力

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮九日公布總額高達六．八兆美元（約二一一兆台幣）的二○二四年度財政預算案，摘要中直接表明「中國是美國唯一一個既有重塑國際秩序的意圖，也有愈來愈多經濟、外交、軍事和技術力量來達成目標的競爭對手」，因此美方除了提高國防預算外，還為印太地區經濟和基礎設施投資撥款，並設立專款在全球反制「中國問題行為」，從各個面向應對中國帶來的挑戰。

軍費25兆 71億美元援助印太3島國

美國明年度財政總預算預計達六．八兆美元，較二○二三年的六．二兆高，國防預算八四二○億美元（約廿五兆台幣），也高於今年的八一六七億美元。其中，「太平洋威懾倡議」旨在強化美國於印太地區的軍事部署，並提升與該區盟友、夥伴合作的能力，明年預計編列九十一億美元。值得注意的是，白宮去年要求提供六十一億美元，但國會最後超額核准一一五億，預料明年的該項預算也有機會高於九十一億。

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除了傳統可支配資金外，拜登政府要求提供廿億美元的強制性支出，用於強化印太經濟體及支持夥伴對抗中國，並另要求撥款七十一億美元，分別資助馬紹爾群島廿三億、密克羅尼西亞卅三億和帛琉八．九億，以鞏固美國與這三個印太島國的夥伴關係，預計分二十年支付，剩下的六．三四億則分配給美國郵政服務，以繼續營運這三國的郵件需求。這項預算是基於「自由聯合協定」（COFA），美國以提供基礎服務和經濟援助，換取在這三國的軍事、情報、電信和太空探索設施基地使用權等。

4億專款 在全球反制中國問題行為

由於美國與馬紹爾群島、密克羅尼西亞的協議今年到期，與帛琉的協議則明年到期，美方已分別與這三國簽署諒解備忘錄，但今後關係走向仍須取決於國會是否同意最新預算案。另外，拜登政府還編列一筆四億美元資金，專門用於在全球範圍內反制中國政府的問題行為。

國務院負責管理與資源的代理副國務卿巴斯（John Bass）指出，美中競爭異常廣泛且複雜，美方有理由採取新的預算分配方式，包括培養國內實力，使美國與盟友的努力方向保持一致，並在利益和價值觀不同處與中國競爭。他也強調，美方並未尋求與中國比賽資助金額的高低，美方將著重於高品質的基礎建設計畫，也會號召民間投資。

拜登政府提出的預算案料將面臨共和黨議員為難，尤其部分共和黨人希望削減政府支出，包括大量減少外援。不過，在對抗中國方面，美國國會兩黨罕見地立場一致，相關預算案有機會通過審核。

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