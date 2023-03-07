不只氣球 美憂中製起重機為間諜工具

在全美各港口普遍使用的中國製起重機，可能成為北京的間諜工具。圖為美國加州長堤貨櫃港使用中國振華重工製造的起重機。（美聯社檔案照）

2023/03/07 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國間諜氣球入侵美國後，美中緊張關係升溫，外界也開始注意到間諜活動不斷變化的特質。華爾街日報五日獨家報導，美國國防部愈來愈擔憂，遍布美國各港口、占全美碼頭起重機八成的中國製大型起重機，可能是北京的間諜工具、成為「下一個華為」，其中好幾座港口還有美軍使用。

佔全美碼頭起重機8成 美軍使用多座港口

美國國安官員近年來陸續點名行李掃描系統、變壓器等一系列中國製造的設備，都可能有助於在美國進行監視或破壞，並對中國藉戰略投資擴大控制全球港口愈發感到擔憂。目前全球新貨櫃幾乎都是中國製造，航運數位資訊服務也握於中國手中。

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報導指出，負責「一帶一路」的中國承包商「振華重工」（ZPMC）曾被美國聯邦調查局（FBI）在運送起重機的貨船上，發現情蒐設備。國防部與國安官員也將振華重工製造的起重機比喻為「特洛伊木馬」，因為當中裝有精密感應器，可以登錄和追蹤貨櫃來源和目的地，可能讓中國得知美國為全球美軍進出口物資的內容。

曾任美國國家情報首長辦公室（ODNI）反情報部門主管的伊凡尼納（William Evanina）指出，這些起重機可能由某人從遠端操控，干擾貨物進出，「這是合法業務的完美結合，掩飾秘密情蒐」。

振華重工在全球起重機市場的市占率達七成，產品銷售到一百多個國家地區。美國官員說，美國港口使用的貨櫃起重機，將近八成來自振華重工。近兩年，維吉尼亞州、南卡羅來納州和馬里蘭州的港口也向振華重工採購新起重機，附近的美國軍事基地有時也會使用這些港口。

中國籍操作人員獲美簽證 也成情蒐途徑

這些起重機通常是已經組裝好，透過船運運至美國港口，操作時要透過中國設計的軟體。美國官員表示，在某些情況下，美國還提供兩年期簽證給中國籍的操作人員，也為中國情蒐活動提供潛在途徑。

為此，美國國防情報局在二○二一年進行機密評估，認為中國政府可能扼制港口交通，或收集通過港口運輸的軍事設備情報。同年，FBI幹員搜查一艘向巴爾的摩港運送振華重工起重機的貨船，在船上發現情蒐設備。

美國國會「美中經濟暨安全審查委員會」（USCC）去年曾聽取國安官員對於起重機的簡報。委員會成員魏塞（Michael Wessel）坦言，港口基礎設施是關鍵的薄弱領域，倘若中國軍方能夠控制這些起重機，就有可能在不動用海軍的情況下，「關閉美國港口」。因此，共和黨眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）去年已提案，希望禁止美國購買中國製起重機。

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