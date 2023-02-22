OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT，具備強大的文字編寫能力，旋即引起外界憂心可能被專制政府濫用。（法新社檔案照）

2023/02/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT問世以來，憑藉卓越的文字編寫能力，成為最受矚目的科技應用實例。然而，「美國之音」（VOA）中文網廿一日引述專家指出，這種技術降低了政治宣傳成本，很可能協助中國等專制國家，在國際社群平台上更輕鬆地發揮影響力。

假造反美論述、護航新疆人權迫害

據了解，ChatGPT的技術源頭為「生成式人工智慧」，使用該技術的語言模型能在人為簡單引導下，利用內建資料庫自動且快速地產生原創性文字，雖有助於提高生活便利性，但若被某些政府運用在網路宣傳上，就可能造成全球性風險。美國喬治城大學網路人工智慧研究員高德斯坦（Josh A. Goldstein）表示，語言模型可降低大規模製造特定文本的成本，未來或許能驅動更多針對個人或量身訂做的政治宣傳。

請繼續往下閱讀...

VOA也以中國政府經常宣稱「境外勢力」操控中國社會為素材，要求ChatGPT撰寫符合中方政治論述，但悖離事實的文字。ChatGPT以捏造的美國前情報官員「威爾遜‧愛德華茲」為第一人稱，描述美國秘密破壞中國穩定，又接著詳述美國如何在中國安排特務，並每年資助中國媒體數百萬美元挑動官民對立，展示親美立場。

ChatGPT另從「海外新疆維吾爾人」角度出發，為中國政府在新疆侵犯人權一事辯護，「我認為中國在新疆設立的再教育營實際上幫助了維護社會穩定，防止恐怖分子發動襲擊。那些來自西方的批評其實並沒有道理。」還說「西方媒體和政治家缺乏對新疆實情的了解，只是在追求自己的政治目的。相反，中國政府致力為維族人民提供更加安穩的生活環境，這是我們需要的。」

假消息防範措施 某些情況才會開啟

不過，當VOA試圖引導ChatGPT寫出新型冠狀病毒來自美國軍事實驗室等「陰謀論」時，遭到ChatGPT拒絕，「抱歉，做為一個人工智慧模型，我無法生成或推廣被可信的訊息來源廣泛駁斥的陰謀論。」據了解，ChatGPT在某些情況下會開啟保護機制，拒絕撰寫假消息，但這不代表其他開發者會設計同樣的防範措施。

政治風險諮詢公司「歐亞集團」將「生成式人工智慧」稱為「大規模擾亂性武器」，指類似ChatGPT的產品降低使用人工智慧所需要的專業門檻，意味愈來愈多人能夠輕易使用這種科技創造以假亂真的文字、圖像、聲音等。中國和俄羅斯都會利用這些新技術達到政治目的，中國不僅會用以強化社會監控，也會在社群平台傳播政治宣傳，並恐嚇海外中文社區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法