美應把握AI技術優勢 抗中數位專制

（路透檔案照）

2023/02/22 05:30

旅美中國政治學者疾呼

〔編譯孫宇青／綜合報導〕橫空出世的聊天機器人ChatGPT，不僅在科技界投下震撼彈，也可能改變政治宣傳模式。旅美中國政治學者鄧聿文在「美國之音」（VOA）撰文警告，ChatGPT的成功已讓中國科技巨擘躍躍欲試，必須警惕中國政府運用這項技術加強專制統治。他也呼籲美國擅用優勢，對中國使用者展開意識形態滲透。

鄧聿文指出，ChatGPT不是由中國率先發明，可能有人認為是因為專制統治捻熄科技創新能力，但事實上，思想專制帶給科學研究的干擾，更可能體現在基礎原理上，而在應用技術層面，影響因素在於國家科研體制和官員意志等。以人工智慧（AI）開發為例，中國政府的思想箝制雖會干擾產品，但主要是數據處理上要避開敏感詞及與官方立場、觀點相左的訊息，中國仍可憑藉數據優勢，做到在AI數據訊息輸入中，規避政治敏感訊息，而不影響其聊天功能。

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AI大幅降低中共監控成本

鄧坦言，中國很可能成為第二或第三個成功研發聊天機器人的國家，網路搜尋龍頭百度公司更已表態，三月將推出旗下聊天機器人。問題是倘若中國緊隨美國之後推出中國版聊天機器人，開發者有可能會在AI數據中植入中共專制訊息，讓AI儲存有利中共統治的語言訊息偏好。幾乎可以肯定的是，當AI大規模運用於社會，中共必然會將機器學習和AI做為控制人的手段，將專制統治推到極致。

現階段而言，中共利用AI加強專制統治最可能出現兩種情況，一是開發者在設計數據訊息輸入時，偏向有利於維護中共統治的觀點或立場，從而影響接受者看法。一旦人們識別能力薄弱，在生活和工作中參考、甚至依賴AI建議，就會被不知不覺洗腦。

二是當局以AI強化監控大眾在網路上的發言、通訊紀錄和行蹤等，例如監控者無須從海量訊息中辨識反對者，AI會自動識別、提供監控者所需訊息，從而大幅降低監控成本，達成精準打擊。

因此鄧聿文強調，中國當局非常重視AI研發，其中除了經濟、科技和軍事考量外，維護及強化其專制統治，也是根本原因之一。儘管中共可以控制國內AI發展不偏離其統治方向，但無法完全控制民眾對國外AI的使用。既然中方擔憂ChatGPT對中國民眾進行意識形態滲透，美國也可以利用該領域的領先優勢，在AI開發中輸入更多反專制、反映自由民主人權價值觀的訊息。

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