英加碼援烏 將提供長程武器

數名美國官員透露，美方近來發現「令人不安」的跡象，顯示中國想暗中對俄供應致命武器。圖為去年10月17日出現在基輔市區上空的一架攻擊無人機，當天俄軍發動對烏克蘭首都基輔的多次無人機攻擊。（法新社）

2023/02/20 05:30

未來三個月軍援 超過去年整年

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏俄戰爭將屆滿一年之際，歐盟擬推動彈藥共同採購計畫，加快並擴大彈藥生產，以因應烏克蘭戰場上急需的彈藥及補充本土軍備庫存的問題；英國首相蘇納克則宣布，英國將成為第一個向烏克蘭提供較長程武器的國家，且未來三個月向烏克蘭交運的軍援將超過去年一整年的規模。

CIA前局長︰烏軍有望今夏勝出

美國中央情報局（CIA）前局長、陸軍退役四星上將裴卓斯（David Petraeus）在慕尼黑安全會議期間受訪指出，烏軍有機會在今年夏天擊退俄軍，但最終能否取得成功要取決於武器供應與戰略，包括聯合兵種作戰；烏軍正接受西方武器訓練、培訓速度驚人，但烏克蘭必須讓多種作戰單位採取聯合作戰模式，才能在戰場上成功；如果俄羅斯損失繼續增加，克里姆林宮某個時刻就必須意識到戰爭無法持續發展。

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數名美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）透露，美方近來發現令人不安的跡象，顯示中國想暗中對俄供應致命武器，以「悄悄行動」、不被逮到的方式向俄國提供。

中國無人機 為俄軍戰場上助陣

《華爾街日報》十八日根據西方官員、安全分析師和海關數據報導，中國製商用無人機仍在烏克蘭戰場上為俄羅斯提供幫助，例如中國大疆（DJI）供應的商用無人機就透過俄國經銷商或阿拉伯聯合大公國採購，轉運送至前線的俄軍。俄國一名供應軍火商庫茲涅佐夫（Konstantin Kuznetsov）透露，大疆無人機通常在阿拉伯聯合大公國以比市價高出許多價格出售，約六八○○美元（約廿．八萬台幣）。

烏克蘭奮戰抵抗俄羅斯侵略，砲彈快速大量消耗，連帶影響軍援烏克蘭的盟邦自家彈藥庫存，成為一大隱憂。路透報導，基輔稱烏軍每天會發射多達一萬發砲彈，因此需要更多補給，歐盟正就聯合採購彈藥以幫助烏國的方式進行緊急協商。

歐盟執委會主席馮德萊恩十八日在慕尼黑安全會議中發表談話時，建議歐盟與區域內的國防產業合作，以加速並擴大烏克蘭戰場急需的彈藥生產，並補充各國庫存，仿照COVID-19疫情期間大規模生產疫苗的做法。

七國集團（G7）十八日在慕尼黑舉行外長會議，各國同意將繼續團結一致支持烏克蘭，並維持對俄羅斯的制裁。

烏俄戰爭將屆滿一年，美國前中情局（CIA）局長裴卓斯上將受訪指出，烏軍有機會在今夏擊退俄軍。圖為烏國士兵日前在烏東頓內茨克希維爾斯克雪地上練習遠距射擊。（路透）

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