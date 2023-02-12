氣球諜對諜! 美去年開發出即時追蹤

美擊毀入侵領空的中國間諜氣球。（美聯社檔案照）

2023/02/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國間諜氣球事件讓美國政府偵察能力受到外界關注。消息人士透露，美國情報單位去年已藉由過去一次中國間諜氣球短暫飛越美國的機會，開發出一套一致技術，並於去年首次應用，能幾乎即時追蹤這類偵察工具。

間諜氣球曝電子訊號

美國有線電視新聞網（CNN）十日引述六名熟悉此事的消息人士說法，一如先前美國政府承認的，二○二一年總統拜登上任後，曾經有一枚中國間諜氣球短暫穿越美國本土，該次事件讓美國情報機構有機會分析這枚氣球的部份訊號，了解過去的動向和出現的時間。

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回溯找出先前也入侵

二○二一年那次收集到的氣球訊號和其他不同情報來源資訊，讓美國首次得以開發出一套一致的技術，用於「幾乎即時」追蹤這類氣球在全球的活動，也回頭找出在前總統川普任內至少有三次中國偵察氣球越過美國領空。

官員拒絕說明收集這些氣球訊號的方式，也不清楚情報圈花了多久時間開發出這套追蹤技術，首次應用是在二○二二年。一名了解相關情報的國會議員說，這項追蹤技術的重要性在於，若沒有這套方法，就很難追蹤高空偵察氣球，因為氣球移動緩慢且能飛得非常高，能躲避較傳統、以偵測快速移動飛彈和反恐威脅的雷達。

不過，這種技術的存在可能更會讓共和黨議員批評拜登政府阻止日前中國間諜氣球入侵美國領空的行動速度不夠快；情報圈去年才開發出能追蹤中國間諜氣球艦隊的可靠方式，也有助於解釋為什麼川普政府官員堅稱對川普任內發生的三次這類事件毫無所悉。

另外，美國有能力追蹤間諜氣球動向，也能夠更廣泛了解中國氣球偵察計畫的實際規模。

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