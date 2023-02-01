美國5/11結束武肺緊急狀態

（法新社檔案照）

2023/02/01 05:30

〔編譯林雨萱／綜合報導〕全球揮別武漢肺炎陰霾、逐漸恢復正常生活之際，美國總統拜登卅日通知國會，將於五月十一日結束應對武漢肺炎疫情祭出的兩項全國性緊急狀態：國家緊急狀態和公共衛生緊急狀態，正式調整聯邦政府對武肺病毒的因應措施，將該病毒視為地方性公衛威脅，可由各機關正常權限管理。

美國國會議員已終止在疫情期間讓數百萬美國人維持醫療保險的緊急狀態內容，加上大部分聯邦對武肺的紓困資金減少，這也將使疫苗和治療的研發脫離聯邦政府直接管理。多月來，美國國會議員拒絕滿足拜登政府追加支出以延長免費COVID疫苗和測試的要求。

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美國前總統川普和時任衛生部長艾薩（Alex Azar）二○二○年一月卅一日首先宣布全美進入武肺公衛緊急狀態，同年三月並再頒布國家緊急狀態。拜登自二○二一年一月上任以來，多次延長緊急狀態，目前僅剩幾個月就到期。白宮表示，拜登計畫將短暫延長兩項緊急狀態，至五月十一日結束。

紅十字會︰下一場疫情恐來襲

美聯社報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，二○二○年至今，逾一一○萬美國人死於武肺，包括上週約三七○○人；美國確診病例數在冬季假日期間短暫攀升後呈下降趨勢，明顯低於過去兩個冬季，病毒篩檢、公衛官員獲報的數量也急劇減少。

與此同時，路透報導，紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC）卅日發布「二○二二年全球災難報告」指出，武肺造成的死亡人數多於史上任何一次地震、乾旱、颶風，但各國「很危險地」尚未準備好因應未來疫情大流行的爆發，「下一場大流行疫情可能即將來襲」。

該報告指出，各國應檢視立法，確保在二○二三年底前符合疫情整備計畫，並於明年採納新條約與修正後的國際衛生條例，在地方社區的整備工作投注更多心力；並建議各國將國內衛生資金提高至國內生產毛額（GDP）的一％，每年的全球衛生資金則應提高至少一五○億美元。

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